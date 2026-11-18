Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बढ़ती हवाई मांग के बावजूद भारतीय एविएशन सेक्टर में चुनौतियाँ।

अगर आपने हाल के दिनों में किसी एयरपोर्ट पर SpiceJet के काउंटर के आसपास भीड़ देखी है तो इसकी वजह सिर्फ फ्लाइट में देरी नहीं है. कहीं उड़ान आखिरी समय पर रद्द हो रही है, कहीं यात्री घंटों इंतजार कर रहे हैं और कहीं दूसरी फ्लाइट का टिकट लेने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं.17 नवंबर को मुंबई में शाम 7 बजे के बाद SpiceJet की कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी. दुबई में भी एयरलाइन की चेक-इन सेवाएं रोक दी गईं. कई शहरों में यात्री फंसे रहे.

लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SpiceJet के साथ क्या हो रहा है? बड़ा सवाल यह है कि भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी एयरलाइंस यात्रियों को भरोसेमंद सेवा क्यों नहीं दे पा रही हैं? क्या देश में विमान कम पड़ रहे हैं? और क्या आने वाले समय में हवाई टिकट और महंगे हो सकते हैं? आइए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं.

17 नवंबर को SpiceJet के साथ क्या हुआ?

सबसे पहले मुंबई एयरपोर्ट की बात करते हैं. मंगलवार शाम 7 बजे के बाद SpiceJet की कोई फ्लाइट मुंबई से नहीं उड़ सकी. सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे. यात्रियों का आरोप था कि एयरलाइन के कर्मचारियों ने न तो देरी की वजह बताई और न ही उड़ान का नया समय दिया.

दुबई में भी हालात ऐसे ही रहे. दुबई एयरपोर्ट के डेटा के मुताबिक 17 नवंबर को वहां से अमृतसर, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर जाने वाली SpiceJet की उड़ानें रद्द रहीं. बताया गया कि बकाया भुगतान नहीं होने के कारण दुबई एयरपोर्ट पर एयरलाइन की ग्राउंड हैंडलिंग और चेक-इन सेवाएं रोक दी गई थीं.

देश के दूसरे हिस्सों में भी यात्रियों को परेशानी हुई. बागडोगरा से अहमदाबाद जाने वाली एक फ्लाइट कई बार लेट होने के बाद रद्द कर दी गई यानी यात्रियों के पास टिकट तो था, लेकिन उन्हें यह भरोसा नहीं था कि उनकी फ्लाइट समय पर जाएगी भी या नहीं.

क्या यह परेशानी अचानक शुरू हुई है?

नहीं. SpiceJet की उड़ानों में गड़बड़ी पिछले कई महीनों से सामने आ रही है. दिवाली के दौरान भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयरलाइन की उड़ानें रद्द हुईं और लंबी देरी के कारण यात्रियों को परेशानी हुई. दुबई में भी 17 नवंबर से पहले चेक-इन सेवाएं रोकी जा चुकी थीं. 12 नवंबर को दुबई से भारत आने वाली चार उड़ानें रद्द हुई थीं.

हालात को देखते हुए 13 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी यानी 17 नवंबर को जो हुआ वह अचानक पैदा हुई कोई अकेली समस्या नहीं थी. इसके संकेत पहले से मिल रहे थे.

आखिर SpiceJet की असली परेशानी क्या है?

सीधी भाषा में समझें तो एयरलाइन के सामने पैसों की बड़ी समस्या है. किसी भी एयरलाइन को विमान उड़ाने के लिए सिर्फ ईंधन नहीं खरीदना होता. उसे एयरपोर्ट पर लैंडिंग, पार्किंग, नेविगेशन और दूसरी सेवाओं के लिए भी भुगतान करना पड़ता है. SpiceJet फिलहाल 'कैश एंड कैरी' व्यवस्था पर काम कर रही है. इसका मतलब है कि कई सेवाओं का इस्तेमाल करने से पहले ही भुगतान करना पड़ता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन पर नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज के अलावा पैसेंजर सर्विस फीस का भुगतान भी बकाया है. इसे ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंची, लेकिन वहां उधार मिलना बंद हो गया. अब गाड़ी तभी चलेगी जब आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे होंगे. एयरलाइन के सामने भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है.

दुबई एयरपोर्ट का मामला भी बकाया भुगतान से जुड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, SpiceJet पर दुबई एयरपोर्ट का करीब 1.4 करोड़ दिरहम यानी लगभग 35.8 करोड़ रुपये बकाया है. परेशानी सिर्फ बड़े एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है. छोटे सप्लायरों का भुगतान भी अटका हुआ है. एयरलाइन की फाइलिंग के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर के बीच छोटे सप्लायरों के 85 फीसदी से ज्यादा बिल 45 दिन की कानूनी समय-सीमा में नहीं चुकाए गए. इनका कुल बकाया 63.03 करोड़ रुपये बताया गया है.

कर्मचारियों और विमानों की कमी से बढ़ी दिक्कत

पैसों की कमी का असर एयरलाइन के कर्मचारियों और विमानों पर भी दिखाई दे रहा है. सूत्रों के मुताबिक SpiceJet के कर्मचारियों को जून 2026 से सैलरी नहीं मिली है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भुगतान में देरी के कारण कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं और एयरलाइन के पास क्रू की कमी हो रही है. 9 सितंबर को दिल्ली से SpiceJet की चार उड़ानें इसलिए नहीं जा सकीं क्योंकि कर्मचारियों ने बकाया भुगतान नहीं मिलने पर काम करने से इनकार कर दिया था. हालांकि सैलरी से जुड़े इन दावों की एयरलाइन ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है.

अब विमानों की संख्या समझिए. एक रिपोर्ट के मुताबिक - SpiceJet के 60 विमानों में से सिर्फ 12 ही चालू हालत में थे. यानी हर पांच में से सिर्फ एक विमान उड़ान भरने की स्थिति में था. 11 नवंबर तक एयरलाइन करीब 65 उड़ानें चला रही थी और उसके पास लगभग 12 विमान उपलब्ध थे. इनमें से तीन विमान भुगतान से जुड़े मुद्दों के कारण खड़े थे. जब एयरलाइन के पास विमान ही कम हों तो एक विमान में तकनीकी खराबी आने या भुगतान के कारण उसके खड़े होने से कई उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ सकता है.

SpiceJet की उड़ानों मे भारी गिरावट

अब सिर्फ यात्रियों की शिकायतों पर नहीं - सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं. DGCA के सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक देश के 10 बड़े एयरपोर्ट पर SpiceJet की सिर्फ 16.6 फीसदी उड़ानें ही समय पर चलीं. इसकी तुलना दूसरी एयरलाइनों से करें तो IndiGo की 91.1 फीसदी, Akasa Air की 90.8 फीसदी और Air India Group की 81.7 फीसदी उड़ानें समय पर थीं. आसान भाषा में कहें तो SpiceJet की हर छह में से सिर्फ एक फ्लाइट समय पर चली.

उड़ानें रद्द होने का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाता है. सितंबर में SpiceJet की कैंसिलेशन दर 20.29 फीसदी रही, जबकि सभी घरेलू एयरलाइनों का औसत सिर्फ 1.15 फीसदी था यानी SpiceJet की करीब हर पांच में से एक फ्लाइट रद्द हुई. इसका असर यात्रियों की संख्या पर भी दिख रहा है. जनवरी 2026 में घरेलू हवाई बाजार में SpiceJet की हिस्सेदारी 3.9 फीसदी थी. सितंबर में यह घटकर सिर्फ 0.6 फीसदी रह गई.

यात्रियों की संख्या देखें तो जनवरी में करीब 5.92 लाख लोगों ने SpiceJet से सफर किया था जबकि सितंबर में यह संख्या घटकर करीब 73 हजार रह गई. यानी करीब 88 फीसदी की गिरावट.

क्या सिर्फ SpiceJet ही परेशानी में है?

अब इस कहानी का दूसरा और बड़ा हिस्सा समझिए. SpiceJet की परेशानी देखकर ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ एक एयरलाइन की समस्या है लेकिन भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं. देश में हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है और लोग पहले के मुकाबले ज्यादा फ्लाइट से सफर करना चाहते हैं लेकिन इस बढ़ती मांग के मुकाबले विमानों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन रही है.

सरकार के सामने रखे गए अनुमानों के मुताबिक भारत को अपनी आने वाली जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी. इसका मतलब समझिए. एयरपोर्ट बना देना काफी नहीं है. वहां से उड़ान भरने के लिए विमान भी चाहिए. अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन विमानों की संख्या उसी रफ्तार से नहीं बढ़ेगी, तो सीटों की कमी होगी और टिकट महंगे हो सकते हैं. यही वजह है कि भारत के एविएशन सेक्टर में विमानों की संख्या बढ़ाना एक बड़ी जरूरत बन गया है.

IndiGo और Air India की मुश्किलें कम नहीं

यहां एक और बात समझना जरूरी है. भारत की बड़ी एयरलाइंस भी अलग-अलग चुनौतियों से गुजर रही हैं. पिछले साल दिसंबर में IndiGo की उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. हजारों उड़ानें रद्द हुईं और कई एयरपोर्ट पर यात्री घंटों फंसे रहे.दूसरी तरफ Air India अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है.

टाटा समूह के नियंत्रण में आने के बाद एयरलाइन खुद को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी बनाने की दिशा में काम कर रही है लेकिन इस बदलाव की राह आसान नहीं रही. मार्च 2026 में खत्म हुए वित्त वर्ष में एयरलाइन को 2 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा हुआ.इन घटनाओं से साफ है कि भारत में हवाई सफर की मांग तो तेजी से बढ़ रही है लेकिन एयरलाइंस के सामने विमानों की उपलब्धता, परिचालन और आर्थिक स्थिति जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं.

सरकार और DGCA क्या कर रहे हैं?

उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सितंबर में बताया था कि DGCA SpiceJet के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जांच कर रहा है.उन्होंने यह भी कहा था कि एयरलाइन को ECLGS योजना के तहत 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि निजी एयरलाइन के रोजमर्रा के कामकाज में सरकार के दखल की एक सीमा है.

हालांकि 17 नवंबर को हुई ताजा गड़बड़ी के बाद DGCA की तरफ से किसी नई कार्रवाई की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. दूसरी तरफ भारत के लिए चुनौती सिर्फ मौजूदा एयरलाइंस की निगरानी करने की नहीं है. आने वाले वर्षों में बढ़ती मांग के हिसाब से विमान, पायलट, क्रू, मेंटेनेंस और एयरपोर्ट की सुविधाएं भी बढ़ानी होंगी.

अब SpiceJet का भविष्य क्या होगा?

SpiceJet के लिए 18 नवंबर की बोर्ड बैठक अहम है. एयरलाइन ने बताया है कि उसका बोर्ड नई पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा. यह पैसा शेयर जारी करके या कर्ज के जरिए जुटाया जा सकता है. इस बैठक में क्या फैसला हुआ, यह सामने आने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी. एयरलाइन ने पहले नवंबर के मध्य तक लीज पर 23 विमान जोड़ने और रोजाना 200 उड़ानें चलाने का लक्ष्य बताया था. लेकिन 11 नवंबर तक वह करीब 65 उड़ानें ही चला रही थी. इतना ही नहीं एयरलाइन के चार खड़े Boeing 737 MAX विमानों को भी लीज देने वाली कंपनियां IDERA नियमों के तहत वापस ले रही हैं.

अब सवाल है कि क्या नया पैसा समय पर आएगा? क्या इससे एयरपोर्ट का बकाया और कर्मचारियों की सैलरी चुकाई जा सकेगी? क्या एयरलाइन अपने बेड़े में नए विमान जोड़ पाएगी? और सबसे जरूरी - क्या यात्रियों का भरोसा वापस लौटेगा?

भारत के एविएशन सेक्टर के सामने बड़ी चुनौती

भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या बढ़ना अच्छी बात है. नए एयरपोर्ट बनना और छोटे शहरों तक फ्लाइट पहुंचना भी जरूरी है. लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट और नए रूट बना देने से काम नहीं चलेगा. विमान भी चाहिए उन्हें उड़ाने के लिए पायलट और क्रू चाहिए, उनकी मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था चाहिए और सबसे जरूरी एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए.

SpiceJet का संकट दिखाता है कि किसी एयरलाइन की आर्थिक परेशानी का सीधा असर यात्रियों पर कैसे पड़ता है. IndiGo की उड़ानों में आई बड़ी गड़बड़ी और Air India की वित्तीय चुनौतियां भी बताती हैं कि इस सेक्टर में काम अभी बहुत बाकी है. आखिरकार सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत में कितने लोग हवाई सफर करना चाहते हैं या देश को कितने विमानों की जरूरत है.

असली सवाल यह है कि क्या भारत ऐसा एविएशन सिस्टम तैयार कर पाएगा, जिसमें यात्रियों को समय पर फ्लाइट मिले, टिकट उनकी जेब पर भारी न पड़े और आखिरी समय पर उन्हें एयरपोर्ट पर फंसकर परेशान न होना पड़े? क्योंकि हवाई सफर का मतलब सिर्फ टिकट खरीदना नहीं है. यात्री को यह भरोसा भी होना चाहिए कि वह अपनी मंजिल तक समय पर पहुंच पाएगा.

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