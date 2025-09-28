1 अक्टूबर, 2025 से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, जानें इनका आपकी जिंदगी और जेब पर क्या असर होगा?

Rule Changes from 1st October: सितंबर का महीना अब बस खत्म होने वाला है और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है. 1 अक्टूबर, 2025 से भी कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं. आज हम आपको इस खबर के जरिए इसकी जानकारी देने जा रहे हैं.

1 अक्टूबर, 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़ा बदलाव होगा. इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र से जुड़े सब्सक्राइबर्स को मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत इक्विटी में 100 परसेंट तक निवेश की अनुमति होगी. यानी कि 1 अक्टूबर से NPS के गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स पेंशन की पूरी रकम शेयर बाजार से जुड़ी स्कीम में लगा सकेंगे. जबकि पहले इक्विटी में निवेश की लिमिट 75 परसेंट थी. इसके साथ ही सरकारी सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों से भी PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने पर ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का फीस लिया जाएगा. इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज प्रति अकाउंट 100 रुपये होगा. अटल पेंशन योजना (APY) और NPS लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए PRAN ओपेनिंग चार्ज और मेंटेनेस चार्ज 15 रुपये होगा. जबकि ट्रांजेक्‍शन पर कोई फीस नहीं लगेगी.

1 अक्टूबर, 2025 से होने वाला दूसरा बड़ा बदलाव रेलवे से जुड़ा हुआ है. इसके तहत, रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट के दौरान सिर्फ वो लोग ही टिकट बुक करा सकेंगे, जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है. हालांकि, कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके अलावा, रेलवे के अधिकृत एजेंट रिजर्वेशन खुलने के पहले 10 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे. इन बदलावों का मकसद रेलवे टिकट बुकिंग कराते वक्त धांधली को रोकना है ताकि बेनिफिट सही यूजर्स तक पहुंच सके.

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर नकेल कसते हुए सरकार ने Online Gaming Bill 2025 को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इसका मकसद रियल मनी गेमिंग की लत और वित्तीय नुकसान को रोकना है. साथ ही ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है. नियमों का उल्लंघन करने वालों को तीन साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि प्रमोटरों को दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस बदलाव का सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा. इससे पहले, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया था, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था. इनमें आखिरी बार 8 अप्रैल, 2025 को दिल्ली-मुंबई, कोलकाता-चेन्नई और अन्य शहरों में बदलाव किया गया था. इसके अलावा,ATF, CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है.

1 अक्टूबर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)में बड़े बदलाव लागू होंगे. NPCI द्वारा लागू किए जा रहे इन नए बदलावों का असर फोनपे, गूगल पे और पेटीएम यूजर्स पर पड़ेगा. NPCI सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले यूपीआई फीचर्स में से एक पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ट्रांजेक्शन को हटा सकता है. यूजर्स की सिक्योरिटी को मजबूत करने और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए यह फीचर 1 अक्टूबर, 2025 से यूपीआई ऐप्स से हटा दिया जाएगा. यह जानकारी 29 जुलाई के एक सर्कुलर में दी गई है.

