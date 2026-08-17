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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर का कितने में मिलेगा? देखें रेट लिस्ट

आज घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर का कितने में मिलेगा? देखें रेट लिस्ट

LPG Rate Today 17 August 2026: आज आपके शहर में 14 किलो और 19 किलो वाला एलपीजी गैस सिलेंडर कितने में मिलेगा, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Aug 2026 07:42 AM (IST)
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LPG Rate Today 17 August 2026: घर में 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो वहीं बिजनेस और फंक्शन- पार्टी में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. दोनों ही सिलेंडर की रेट अलग- अलग होता है. अब आपके शहर में घरेलू और कमर्शियल किस रेट पर मिल रहा है, ये हम आपको यहां बता रहे हैं. अगर आप आज बुकिंग करने वाले हैं तो यहां से रेट जरूर चेक कर लें.

शहर अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट-

  • कोलकाता- 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • मुंबई- 941.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • चेन्नई- 957.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • गुड़गांव- 950.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • नोएडा- 939.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • बैंगलोर- 944.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • भुवनेश्वर- 968.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • चंडीगढ़- 951.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • हैदराबाद- 994.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • जयपुर- 945.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • लखनऊ- 979.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • पटना- 1,031.50 रुपए प्रति 14 किलोग्राम
  • तिरुवनंतपुरम- 951.00 रुपए प्रति 14 किलोग्राम

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शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर रेट लिस्ट- 

  • कोलकाता- 2,872.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • मुंबई- 2,691.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • चेन्नई- 2,906.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • गुड़गांव- 2,755.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • नोएडा- 2,738.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • बैंगलोर- 2,821.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • भुवनेश्वरृ- 2,908.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • चंडीगढ़- 2,760.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • हैदराबाद- 2,985.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • जयपुर- 2,765.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • लखनऊ- 2,860.50 रुपए प्रति 19 किलोग्राम
  • पटना- 3,018.00 रुपए प्रति 19 किलोग्राम

आखिरी बार कब बदले थे दाम?

आखिरी बाद अगस्त की शुरुआत में ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम हुई थी. दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट जुलाई के 2,930 रुपए से घटकर 2,738 रुपए हो गया है. यानी 19 किलो वाले सिलेंडर पर 192 रुपए की राहत मिली. वहीं, घरेलू एलपीजी की कीमत में हाल में कोई कटौती नहीं हुई है. 

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आज से क्या बदला?

कल यानी 16 अगस्त को गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने का लास्ट डेट थी, ऐसे में आज से केवाईसी बंद हो गई है. डेडलाइन के बाद जिन खातों का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, उन्हें 300 रुपए तक मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी. अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आज से आपको मार्केट रेट पर ही गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Aug 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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