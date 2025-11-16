हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसबिटकॉइन क्रैश के बाद भी शांत बने हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी, सोना, चांदी और क्रिप्टो को लेकर की भविष्यवाणी

बिटकॉइन क्रैश के बाद भी शांत बने हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी, सोना, चांदी और क्रिप्टो को लेकर की भविष्यवाणी

पूरी दुनिया में अपनी किताब "रिच डैड पुअर डैड" के लिए प्रसिद्ध रॉबर्ट कियोसाकी ने वैश्विक स्तर पर जारी उतार-चढ़ाव और बिटकॉइन में हुई जबरदस्त गिरावट को लेकर अपनी राय दी है. जानें उनकी निवेश सलाह.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Robert Kiyosaki investment Tips: पूरी दुनिया में अपनी किताब "रिच डैड पुअर डैड" के लिए प्रसिद्ध रॉबर्ट कियोसाकी ने वैश्विक स्तर पर जारी उतार-चढ़ाव और बिटकॉइन में हुई जबरदस्त गिरावट को लेकर अपनी राय दी है. रॉबर्ट ने कहा है कि, बाजार में इस गिरावट के बावजूद भी वे अपना निवेश बेचने का कोई इरादा नहीं रखते हैं.

बतौर रॉबर्ट, वैश्विक स्तर पर नकदी की मांग के कारण ये गिरावट देखी जा रही है. उनके अनुसार बाजार की वास्तविक कीमतों में कोई कमी नहीं है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके अपनी बात कही है. उन्होंने कहा कि, वे अपना निवेश नहीं बेच रहे हैं, बल्कि उनकी योजना निवेश को बनाए रखने की है.

रॉबर्ट कियोसाकी की इंवेस्टमेंट स्ट्रेटजी

रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि, सोना , चांदी , बिटकॉइन और एथेरियम जैसी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं. बतौर रॉबर्ट, लोगों को इस वक्त नकदी की जरूरत हैं. अपनी इस निवेश सलाह पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, दुनिया में बढ़ता हुआ कर्ज और बड़ी मौद्रिक घटनाओं की संभावना आने वाली है. 

निवेश की सलाह गलत साबित हो सकती है

रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बात स्पष्ट तौर पर कही है कि, उनकी निवेश राय हर बार सही साबित नहीं होती है. इसलिए वे किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि, वे सिर्फ बता रहे हैं कि, वे अपने पैसों के साथ क्या करने वाले हैं.  

कौन है रॉबर्ट कियोसाकी?

रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के एक प्रसिद्ध व्यवसायी, निवेशक और लेखक हैं. "रिच डैड पुअर डैड" के लेखक होने के नाते उनकी पहचान पूरी दुनिया में है. उनकी यह किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का खिताब भी जीत चुकी है.

विकिपीडिया के अनुसार,  कियोसाकी रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं , जो लोगों को वित्तीय शिक्षा देने का काम करती है. रॉबर्ट अब तक 26 से अधिक किताबें लिख चुके हैं.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 16 Nov 2025 02:08 PM (IST)
इंडिया
बिहार
विश्व
क्रिकेट
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
