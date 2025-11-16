अमेरिकी टैरिफ का झटका! भारतीय खिलौनों के ऑर्डर घटे, एक्सपोर्टर्स कीमत घटाने को हुए मजबूर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसअमेरिकी टैरिफ का झटका! भारतीय खिलौनों के ऑर्डर घटे, एक्सपोर्टर्स कीमत घटाने को हुए मजबूर

अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी हाई टैरिफ के कारण भारतीय खिलौना निर्यात में कमी देखी जा रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 12:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

US Tariff Impact on Indian Toy Exports: अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है. भारतीय व्यापार के कई सेगमेंट पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी हाई टैरिफ के कारण भारतीय खिलौना निर्यात में कमी देखी जा रही है.

भारतीय खिलौनों केनए ऑर्डर कम हो गए हैं. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत में खिलौना निर्यात कारोबार अच्छा व्यापार कर रहा था. त्योहारी सीजन के लिए अमेरिकी खरीदारों ने एडवांस खरीदारी की थी, पर अचानक से इस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है.

बढ़ी हुई कीमतों को संतुलित करने के लिए भारतीय निर्यातक खिलौनों की कीमत कम करने और पैकेजिंग पर कम खर्च करने के लिए मजबूर हुए हैं. आइए जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट?

कीमत कम करने को निर्यातक हुए मजबूर

टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के गवर्निंग बॉडी मेंबर अमिताभ खरबंदा ने बताया कि, अक्टूबर से नवंबर महीने में आने वाले त्योहारों पर साइकिल की बुकिंग आधी हो गई है. खिलौना इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि, टैरिफ की वजह से कीमतों में आई उछाल के कारण खिलौनों के साइज छोटे करने पड़े हैं. साथ ही फीचर्स कम और पैकेजिंग भी बेसिक हो गई है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

फनस्कूल इंडिया के सीईओ केए शबीर के अनुसार,  भारत पर 1 अगस्त को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था, उसके बाद इसे 50 फीसदी कर दिया गया. इस फैसले का सीधा असर खिलौना निर्यात पर पड़ा है. निर्यातकों को नए ऑर्डर मिलना बंद हो गया है. हालांकि, चीन पर लगे हाई टैरिफ से पहले ही अमेरिकी खरीदारों ने खिलौने के ऑर्डर दे दिए थे. अमेरिका में त्योहारी सीजन की शिपमेंट अप्रैल महीने से ही शुरु हो जाती है.

अप्रैल से अगस्त महीने के बीच त्योहारों, सजावट और एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजों का निर्यात 4 प्रतिशत बढ़कर 101.9 मिलियन डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया था. इसी दौरान खिलौने, गेम्स और स्पोर्ट्स आइटम्स का एक्सपोर्ट भी 8.9 फीसदी बढ़कर 302.6 मिलियन डॉलर हो गया. इन प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका अब भी सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है.

Published at : 16 Nov 2025 12:51 PM (IST)
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक की तारीख आई सामने, इस दिन सौंपेगे अपना इस्तीफा
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
