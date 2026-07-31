भारतीय रुपए की ढाल कैसे बना RBI? बाजार में झोंक दिए इतने अरब डॉलर

RBI News: यूएस- ईरान वॉर की वजह से रुपये में लगातार काफी गिरावट देखने को मिली थी. बीते कुछ दिनों से इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था. इसी बीच RBI ने रुपये को मजबूती देने के मकसद से एक सराहनीय कदम उठाया है. जिसके तहत आरबीआई ने अरबों डॉलर को बेचकर रुपय को बचाने की कोशिश की है.

RBI ने रुपये को बचाया

दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछले शुक्रवार यानी 24 जुलाई को रुपये को गिरने से बचाने के लिए करीब 7 अरब डॉलर बेचे. ये पिछले कई महीनों में पहली बार हुआ है जब RBI ने सीधी दखलअंदाजी दी है. हालांकि इसे लेकर RBI ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी. इसके बाद अगले दो कारोबारी सत्रों में भी सेंट्रल बैंक ने डॉलर की बिक्री जारी रखी.

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रुपये को मिली मजबूती

RBI के इस कदम से रुपये को मजबूती मिली और वो अपने अब तक के सबसे निचले स्तर से कुछ ऊपर आ गया. गुरुवार को रुपया 1 डॉलर के मुकाबले 95.7437 पर कारोबार कर रहा था. ये अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से करीब 1.3 प्रतिशत दूर था.

कच्चे तेल की कीमतों से आया बदलाव

इस महीने की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भारत समेत कई ऐसे देश जो तेल आयात करते हैं, उन पर काफी दबाव बढ़ा. रुपये की कमजोरी को रोकने के लिए RBI ने विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचे. RBI के इस कदम से साफ है कि वो रुपये को ज्यादा गिरने से रोकने के लिए काफी सीरियस है.

9 अरब डॉलर की हुई मजबूती

इस कदम के बाद अब RBI के पास रुपये को संभालने के लिए ज्यादा फ़रेन रिजर्व उपलब्ध है. हाल ही में केंद्रीय बैंक ने विदेशी निवेश और डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक, इन उपायों के बाद बैंकों ने करीब 32 अरब डॉलर जुटाए हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई तक 676.2 अरब डॉलर था. पिछले तीन हफ्तों में इसमें 9 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. इससे RBI को जरूरत पड़ने पर रुपये को सहारा देने की काफी क्षमता होती है.

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