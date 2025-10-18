REC लिमिटेड के Q2 नतीजे रहे दमदार, 4414 करोड़ रुपए का मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसREC लिमिटेड के Q2 नतीजे रहे दमदार, 4414 करोड़ रुपए का मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

आरईसी लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी है. दूसरे तिमाही में कंपनी को सालान आधार पर 9 प्रतिशत का शुद्ध लाभ हुआ और यह 4,414 करोड़ रुपए रहा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 03:58 PM (IST)
REC limited q2 Results: नवरत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी है. दूसरे तिमाही में कंपनी को सालान आधार पर 9 प्रतिशत का शुद्ध लाभ हुआ और यह 4,414.93  करोड़ रुपए रहा. पिछले वित्तीय वर्ष इस समय कंपनी को  4,037.72 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था.

दूसरी तिमाही में कंपनी के आय में भी 10.62 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है और यह 15,162.38 करोड़ रुपए के आंकडें पर पहुंच गई है. जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,706.31 करोड़ रुपए थी. कंपनी ने अपने लाभ की खुशी शेयरहोल्डर्स के साथ बांटने का फैसला लिया है. कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने का ऐलान किया है. 

आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कंपनी का प्रदर्शन   

98,666 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली आरईसी लिमिटेड के शेयरों में सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखी गई. कंपनी शेयर 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 374.70 रुपए के लेवल पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की. हालांकि, यह गिरावट पिछले कुछ समय से देखी जा रही है. साल 2025 में कंपनी के शेयर के प्राइस अब तक 25 प्रतिशत से अधिक टूट चुके हैं. जो लगभग 30.90 प्रतिशत की गिरावट को दिखाता है. 

शेयरधारकों को मिल रहा डिविडेंड

कंपनी की ओर से अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने का ऐलान किया गया है. कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि, 10 रुपए फेस वाले प्रत्येक शेयर पर 4.60 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा. कंपनी ने इसके लिए 27 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की है. वहीं निवेशकों को 14 नवंबर या उससे पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा. कंपनी के इस फैसले से शेयरधारकों के चेहरे खिल गए है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 18 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Navratna Company Financial Results REC Limited Q2 Results 2025
