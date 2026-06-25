Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेंशन खाते में अतिरिक्त भुगतान वापसी की सहमति लेंगे।

Pension Update: रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोगों की आय का मुख्य साधन पेंशन ही होती है, जिससे वह अपने रोजमर्रा के खर्चों और मेडिकल जैसी जरूरतों को पूरा करते हैं. सोचिए, अगर ऐसे में आपके बैंक अकाउंट से अचानक पैसे कट जाएं तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत होगी. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है.

सरकारी पेंशन पाने वालों के लिए एक खास खबर आई है. RBI ने बैंको को निर्देश जारी किए हैं कि अब बैंक पेंशनभोगियों के अकाउंट से एक्स्ट्रा पेंशन के पैसे सीधे नहीं काट सकता है. RBI ने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अचानक पैसे कटने जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े.

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बिना जानकारी के नहीं काटेगा बैंक पैसे

कई बार तकनीकी गलती या रिकॉर्ड अपडेट में देरी के कारण से पेंशनभोगी के अकाउंट में ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं.

इस स्थिति में बैंक पहले सीधे अकाउंट से पैसे काटकर भरपाई कर लेता था.

लेकिन अब RBI ने साफ किया है कि किसी भी तरह की वसूली करने से पहले बैंक को जानकारी देनी होगी.

साथ ही पेंशनभोगी की सहमति के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

बैंक को पहले देना होगा नोटिस

RBI ने साफ किया कि अगर किसी के अकाउंट में ज्यादा पेंशन जमा हो गई है तो इसके लिए पहले कुछ जरूरी काम करना होगा.

बैंक को पहले पेंशनभोगी को नोटिस जारी करना होगा.

नोटिस में बैंक पेंशनभोगी को वसूली की वजह और राशि की पूरी जानकारी देगा.

इससे पेंशनधारक को पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट से क्यों और कब काटी जाएगी.

इसके साथ ही RBI ने बैंकों को यह भी निर्देस दिए हैं कि पेंशन अकाउंट शुरू करते समय ग्राहकों से एक लिखित अंडरटेंकिंग लें.

इसमें यह साफ तौर पर लिखा जाए कि अगर फ्यूचर में गलती से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान होता है तो सूचना मिलने के बाद पेंशनभोगी उस पैसे को लौटाने के लिए तैयार रहेगा.

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