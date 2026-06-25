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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेंशन लेने वालों को RBI की बड़ी राहत, खाते में ज्यादा पैसा आ भी गया तो बिना बताए एक रुपया नहीं काट सकेंगे बैंक

पेंशन लेने वालों को RBI की बड़ी राहत, खाते में ज्यादा पैसा आ भी गया तो बिना बताए एक रुपया नहीं काट सकेंगे बैंक

RBI Rule: सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. RBI ने बैंको को निर्देश जारी किए हैं कि अब बैंक पेंशनभोगियों के अकाउंट से एक्स्ट्रा पेंशन के पैसे सीधे नहीं काट सकता है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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  • पेंशन खाते में अतिरिक्त भुगतान वापसी की सहमति लेंगे।

Pension Update: रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोगों की आय का मुख्य साधन पेंशन ही होती है, जिससे वह अपने रोजमर्रा के खर्चों और मेडिकल जैसी जरूरतों को पूरा करते हैं. सोचिए, अगर ऐसे में आपके बैंक अकाउंट से अचानक पैसे कट जाएं तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत होगी. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है.

सरकारी पेंशन पाने वालों के लिए एक खास खबर आई है. RBI ने बैंको को निर्देश जारी किए हैं कि अब बैंक पेंशनभोगियों के अकाउंट से एक्स्ट्रा पेंशन के पैसे सीधे नहीं काट सकता है. RBI ने यह फैसला इसलिए लिया है, ताकि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अचानक पैसे कटने जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े. 

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बिना जानकारी के नहीं काटेगा बैंक पैसे

  • कई बार तकनीकी गलती या रिकॉर्ड अपडेट में देरी के कारण से पेंशनभोगी के अकाउंट में ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं.
  • इस स्थिति में बैंक पहले सीधे अकाउंट से पैसे काटकर भरपाई कर लेता था.
  • लेकिन अब RBI ने साफ किया है कि किसी भी तरह की वसूली करने से पहले बैंक को जानकारी देनी होगी.
  • साथ ही पेंशनभोगी की सहमति के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

बैंक को पहले देना होगा नोटिस

  • RBI ने साफ किया कि अगर किसी के अकाउंट में ज्यादा पेंशन जमा हो गई है तो इसके लिए पहले कुछ जरूरी काम करना होगा.
  • बैंक को पहले पेंशनभोगी को नोटिस जारी करना होगा.
  • नोटिस में  बैंक पेंशनभोगी को वसूली की वजह और राशि की पूरी जानकारी देगा.
  • इससे पेंशनधारक को पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट से क्यों और कब काटी जाएगी.
  • इसके साथ ही RBI ने बैंकों को यह भी निर्देस दिए हैं कि पेंशन अकाउंट शुरू करते समय ग्राहकों से एक लिखित अंडरटेंकिंग लें.
  • इसमें यह साफ तौर पर लिखा जाए कि अगर फ्यूचर में गलती से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान होता है तो सूचना मिलने के बाद पेंशनभोगी उस पैसे को लौटाने के लिए तैयार रहेगा. 

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पेंशनभोगी इन बातों का रखें खास ध्यान

  • हमेशा अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें.
  • बैंक की तरफ से आए किसी भी नोटिस या मैसेज को नजरअंदाज न करें.
  • अपने सारे डॉक्यूमेंट को संभालकर रखें.
  • पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए तुरंत बैंक से संपर्क करें.
  • अगर बैंक से पैसे कट जाते हैं तो भी तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें.
  • इन सभी बातों को ध्यान रखें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत न हो. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Business News Retirement Pension Rules RBI Rules
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