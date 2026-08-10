मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत या पाकिस्तान: किस देश की सरकार फ्यूल पर सबसे ज्यादा वसूलती है टैक्स?

भारत या पाकिस्तान: किस देश की सरकार फ्यूल पर सबसे ज्यादा वसूलती है टैक्स?

Fuel Tax in India vs Pakistan: पाकिस्तान में सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्टर्स 12 अगस्त से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं. ईंधन पर लगने वाला भारी टैक्स इस हड़ताल के सबसे बड़े कारणों में से एक है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 10 Aug 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हालांकि, भारत में ईंधन पर कुल टैक्स बोझ पाकिस्तान से अधिक है.

Fuel Tax in India: पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स 12 अगस्त 2026 से हड़ताल पर जा रहे हैं. इससे देशभर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और औद्योगिक उत्पादन ठप होने का खतरा पैदा हो गया है. 'ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एलायंस' ने इस हड़ताल का आह्वान किया है. इस हड़ताल की एक बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी में सरकार द्वारा हाल ही में की गई बढ़ोतरी भी है. पाकिस्तान की सरकार ने हाई-स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी (टैक्स) को बढ़ाकर 74.28 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स गुस्से में हैं. 

भारत या पाकिस्तान कहां फ्यूल टैक्स सबसे ज्यादा?

पाकिस्तान में पेट्रोल पर टैक्स और ड्यूटियां कुल मिलाकर 114 रुपये प्रति लीटर है, जबकि भारत में केंद्र और राज्यों के टैक्स को मिलाकर यह कुल कीमत का लगभग 45-50% तक है. पाकिस्तान में फ्यूल टैक्स में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम लेवी का है, जो लगभग 80 रुपये प्रति लीटर वसूला जा रहा है. पाकिस्तान में सरकार आयातित कच्चे तेल पर लगभग 21.24 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी लगाती है. पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर 5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त वसूला जाता है. यानी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कुल कीमत का करीब 32-35% हिस्सा सरकारी टैक्स और लेवी के रूप में जाता है. 

भारत में क्या है फ्यूल टैक्स का गणित?

भारत में ईंधन पर केंद्र और राज्य दोनों टैक्स वसूलते हैं. भारत में पेट्रोल की कीमत औसतन 95-105 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें से लगभग 45-50 रुपये का टैक्स शामिल है. मौजूदा समय में पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक्साइज ड्यूटी 3-3.5 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, भारत में हर राज्य ईंधन पर अपनी मर्जी सेवैट वसूलती है, जो इसके महंगे होने का प्रमुख कारण है. इसके अलावा, प्रति लीटर पेट्रोल पर करीब 3.80 रुपये का कमीशन भी जुड़ा हुआ है. इस तरह से अगर प्रतिशत और कुल टैक्स बोझ के हिसाब से देखें तो भारत में ईंधन पर टैक्स पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा है. 

फिर पाकिस्तान में क्यों हड़ताल?

  • पाकिस्तान में टैक्स भले ही भारत से कम है, लेकिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कई बड़े कारण हैं-
  • भारत के मुकाबले पाकिस्तान में नागरिकों की क्रय शक्ति और करेंसी की वैल्यू कम है इसलिए ईंधन पर 114 रुपये का टैक्स भी उनके लिए ज्यादा है.
  • पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के आधार पर हर रोज सुबह पेट्रोल-डीजल की कीमतें बदल दी जाती हैं. इससे ट्रांसपोर्टर्स माल ढुलाई का किराया सही से तय नहीं कर पा रहे हैं. उनकी मांग इसे मासिक करने की है. 
  • ट्रांसपोर्टर्स की सबसे बड़ी मांग डीजल पर टैक्स कम करने का है. वे चाहते हैं कि डीजल पर लगने वाले सरकारी टैक्स को तुरंत कम कर 1 जुलाई 2024 के स्तर पर कर दिया जाए.

ये भी पढ़ें:

क्या अमेरिका की वजह से भारत में रूक जाएगी तेल की सप्लाई? Kpler ने दे दी बड़ी चेतावनी 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Pakistan Fuel Tax INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Ethanol Subsidy: एथेनॉल पर सरकारी सब्सिडी का ऐलान, किसे और कैसे मिलेगा फायदा?
एथेनॉल पर सरकारी सब्सिडी का ऐलान, किसे और कैसे मिलेगा फायदा?
बिजनेस
भारत या पाकिस्तान: किस देश की सरकार फ्यूल पर सबसे ज्यादा वसूलती है टैक्स?
भारत या पाकिस्तान: किस देश की सरकार फ्यूल पर सबसे ज्यादा वसूलती है टैक्स?
बिजनेस
अक्टूबर में Apple Pay लॉन्च, लेकिन नहीं मिलेगी UPI सर्विस, इसमें क्या होगा खास?
अक्टूबर में Apple Pay लॉन्च, लेकिन नहीं मिलेगी UPI सर्विस, इसमें क्या होगा खास?
बिजनेस
SIP का कमाल! रोज 30 निवेश कर बन सकते हैं लाखों के मालिक, जानें कैसे
SIP का कमाल! रोज 30 निवेश कर बन सकते हैं लाखों के मालिक, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
झारखंड
झारखंड प्रोटेस्ट Exclusive: एंबुलेंस से विधानसभा जा रहे देवेंद्र महतो बोले- सरकार झांसा दे रही
झारखंड प्रोटेस्ट Exclusive: एंबुलेंस से विधानसभा जा रहे देवेंद्र महतो बोले- सरकार झांसा दे रही
क्रिकेट
'उनकी काबिलियत पर शक...', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे
'उनकी काबिलियत पर शक', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे
बॉलीवुड
AR Rahmaan के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
ट्रेंडिंग
Video: हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया
हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया
टेक्नोलॉजी
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget