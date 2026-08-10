10 अगस्त को कितने का हुआ 18K, 22K, 24K वाला सोना, चांदी के भाव भी बदले, चेक करें ताजा रेट

Gold- Silver Price Today 10 August 2026: सोना पहनने और खरीदने वालों के लिए खास खबर है. आज सोना कितना महंगा या सस्ता हुआ, ये आप यहां से चेक कर सकते हैं. साथ ही चांदी के दाम के बारे में भी इस आर्टिकल में बताया गया है. यहां की रेट लिस्ट सुबह- सुबह चेक करके आप शॉपिंग पर निकल सकते हैं. इससे आपको अपने बजट को संभालने में मदद मिलेगी.

शहर अनुसार, सोने का भाव-

शहर का नाम 22 कैरेट सोने का भाव 24 कैरेट सोने का भाव दिल्ली 1,39,840 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम कोलकाता 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम मुंबई 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम चेन्नई 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम गुड़गांव 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम नोएडा 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम बेंगलुरू 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम भुवनेश्वर 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम चंडीगढ़ 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम हैदराबाद 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम जयपुर 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम लखनऊ 1,39,640 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम पटना 1,39,740 प्रति 10 ग्राम 1,52,340 प्रति 10 ग्राम

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शहर अनुसार, चांदी का भाव-

ध्यान दें- अलग-अलग शहर अनुसार सोने और चांदी का रेट अलग- अलग हो सकता है.

कैसे पहचानें सोना शुद्ध है या नहीं?

सोना के शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान हॉलमार्क है. बीआईएस हॉलमार्क के अलावा, 6 अंकों का एचयूआईडी कोड चेक कर सकते हैं. साथ ही सोना कितने कैरेट का है, ये भी आपको पता होना चाहिए.

चांदी की शुद्धता का क्या है प्रमाण?

चांदी में भी सबसे पहले बीआईएस हॉलमार्क और 6 अंकों का एचयूआईडी कोड देखना चाहिए. इसके अलावा 999 या 925 वाली ग्रेडिंग चेक कर सकते हैं.

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