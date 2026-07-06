आपकी जेब में पड़ा 100 रुपए का नोट नकली तो नहीं? RBI ने किया सतर्क, चेक करने के बताए 7 तरीके

How to Recognize 100 Rupee Original Note: बाजार में कई बार हम खरीदारी करने जाते हैं तो हमें खुल्ले पैसे मिलते हैं. इन खुल्ले पैसों में कई बार ऐसे नोट भी आ जाते हैं जिनको देखकर सवाल मन में आता है कि ये असली है या नकली? कई बार नकली नोट भी ऐसे होते हैं जो असली की तरह ही लगते हैं. ऐसे में इन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल है. लेकिन यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि 100 रुपये के नोट की असलियत कैसे पहचानें.

RBI ने बताया कैसे पहचानें असली नोट?

RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन करेंसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. इसके बैंक नोट सेक्शन में सभी नोटों की असलियत पहचानने के तरीके बताए गए हैं. जैसे 100 रुपये के नोट को पहचानने के लिए भी 7 टिप्स बताई गई हैं. जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास आया 100 रुपये का नोट असली है या नकली.

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नोट के नीचे लेफ्टस साइड पर '100' अंक वाला एक सी-थ्रू रजिस्टर (आर-पार दिखाई देने वाला सुरक्षा चिन्ह) होता है, जो नोट को रोशनी के सामने रखने पर साफ दिखाई देता है.

असली नोट पर '100' का मूल्य देवनागरी लिपि में भी लिखा होता है.

नोट के सामने वाले हिस्से के बीच में महात्मा गांधी का चित्र होता है.

नोट के राइट साइड गारंटी क्लॉज, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर (भुगतान के वचन के साथ) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का प्रतीक चिन्ह होता है.

नोट के नीचे राइट साइड नंबर पैनल होता है, जिसमें अंक छोटे से बड़े आकार में लिखे होते हैं.

नोट के ऊपर लेफ्ट साइड भी नंबर पैनल होता है, जिसमें अंक छोटे से बड़े आकार में दिखाई देते हैं.

नोट के नीचे राइट साइड अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह बना होता है.

RBI के बताए हुए इन 7 तरीकों से आप असली और नकली नोट के बीच में अच्छी तरह से फर्क कर सकते हैं. इससे आप किसी भी तरह की ठगी या धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे.

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