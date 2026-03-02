हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसतनाव के माहौल में खुशखबरी! सरकारी खजाने में आए 1.83 लाख करोड़ रुपये, 8.3 परसेंट बढ़ा GST कलेक्शन

तनाव के माहौल में खुशखबरी! सरकारी खजाने में आए 1.83 लाख करोड़ रुपये, 8.3 परसेंट बढ़ा GST कलेक्शन

GST Collection: ईरान-इजरायल और अमेरिका में जंग के बीच तनाव के इस माहौल में देश में जीएसटी के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है. फरवरी में देश का जीएसटी कलेक्शन 1.83 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Mar 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

GST Collection: फरवरी 2026  में भारत का ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया, जो पिछले महीने के मुकाबले 8.1 परसेंट ज्यादा है. इसके साथ ही कारोबारी साल 2026 के लिए 28 फरवरी तक टोटल ग्रॉस GST रेवेन्यू 20.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 8.3 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. 

फरवरी के महीने में जीएसटी रिफंड 22595 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 10.2 परसेंट ज्यादा है. इसी के साथ फरवरी में नेट GST रेवेन्यू 1.61 लाख करोड़ रुपये हो गया. जहां घरेलू रिफंड 5.3 परसेंट घटकर 9939 करोड़ रुपये रह गया. वहीं इंपोर्ट से जुड़े रिफंड 26.5 परसेंट बढ़कर 12656 करोड़ रुपये हो गए. जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना देश के लिए उसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था का सबूत है. 

कितना बढ़ा इम्पोर्ट रेवेन्यू?

पिछले महीने ग्रॉस घरेलू रेवेन्यू 5.3 परसेंट बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि ग्रॉस इंपोर्ट रेवेन्यू 17.2 परसेंट बढ़कर 47837 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, नेट सेस रेवेन्यू काफी घटकर 5063 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल फरवरी में यह 13481 करोड़ रुपये था. राज्यवार सेटलमेंट के बाद GST रेवेन्यू की मिली-जुली तस्वीर दिखी. इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्यों ने अच्छी बढ़त बताई, जबकि कुछ छोटे राज्यों में गिरावट देखी गई. प्री-सेटलमेंट कलेक्शन में 10286 करोड़ रुपये के साथ महाराष्ट्र टैक्स में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बना, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात का स्थान रहा.

किन राज्यों का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा रहा? 

महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल नाडु और कर्नाटक में पिछले महीने सबसे ज्यादा GST कलेक्शन दर्ज किया गया. इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ज्यादा जीएसटी कलेक्शन में आगे रहे. 

जीएसटी कलेक्शन में ये राज्य रह गए पीछे

लक्ष्यद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य जीएसटी कलेक्शन के मामले में पीछे रह गए. 

ये भी पढ़ें:

मिडिल ईस्ट में मची तबाही से बढ़ गई क्रूड ऑयल की कीमत, आज फोकस में तेल कंपनियों के शेयर 

Published at : 02 Mar 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
GST GST Collection February GST Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
तनाव के माहौल में खुशखबरी! सरकारी खजाने में आए 1.83 लाख करोड़ रुपये, 8.3 परसेंट बढ़ा GST कलेक्शन
तनाव के माहौल में खुशखबरी! सरकारी खजाने में आए 1.83 लाख करोड़ रुपये, 8.3 परसेंट बढ़ा GST कलेक्शन
बिजनेस
Gold Silver Price Today: ईरान-इजरायल युद्ध ने दी गोल्ड-सिल्वर को नई उड़ान, ताजा कीमतें जानकर चौंक जाएंगे; जानिए आज का भाव
ईरान-इजरायल युद्ध ने दी गोल्ड-सिल्वर को नई उड़ान, ताजा कीमतें जानकर चौंक जाएंगे; जानिए आज का भाव
बिजनेस
Stock Market 2 March: ईरान-इजरायल युद्ध ने बिगाड़ा बाजार का माहौल, सेंसेक्स 937 अंक टूटा; निफ्टी 24,911 के नीचे
ईरान-इजरायल युद्ध ने बिगाड़ा बाजार का माहौल, सेंसेक्स 937 अंक टूटा; निफ्टी 24,911 के नीचे
बिजनेस
मिडिल ईस्ट में मची तबाही से बढ़ गई क्रूड ऑयल की कीमत, आज फोकस में तेल कंपनियों के शेयर
मिडिल ईस्ट में मची तबाही से बढ़ गई क्रूड ऑयल की कीमत, आज फोकस में तेल कंपनियों के शेयर
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
क्रिकेट
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
स्टॉक मार्केट
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
रिलेशनशिप
Alpine Divorce: ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget