Paytm को RBI का सबसे बड़ा झटका, बैंकिंग लाइसेंस रद्द, अब नहीं कर पाएगा कामकाज

Paytm को RBI का सबसे बड़ा झटका, बैंकिंग लाइसेंस रद्द, अब नहीं कर पाएगा कामकाज
Paytm Licence Cancelled: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में Paytm पेमेंट बैक्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आज के बाद इससे कोई पेमेंट का लेन देन नहीं हो पाएगा.
RBI Cancelled Paytm Licence: डिजिटल भारत का सबसे अहम हिस्सा है UPI, जिसके जरिए डिजिटल पेमेंट्स की जाती हैं. इसके लिए की सारी एप्स हैं जिनके जरिए ये पेमेंट्स की जाती हैं. इन्हीं मल्टीपल एप्स में से एक प्रमुख एप Paytm पर हाल ही में गाज गिरी है. इस एप को RBI ने रद्द कर दिया गया है. अब इस एप के जरिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं हो पाएगी. ये फैसला RBI ने शुक्रवार यानी 24 अप्रैल को किया है.
RBI का बयान
इसको लेकर खुद RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने बयान जारी किया है. अपने बयान में RBI ने बताया कि, 'भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिनांक 24 अप्रैल, 2026 के आदेशानुसाल पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 22(4) के तहत जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से रद्द कर दिया है'.
क्यों किया गया बंद?
इसकी वजह बताते हुए RBI ने कहा, 'बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चल रहा था, जिससे बैंक और उसमें पैसा रखने वाले लोगों को नुकसान हो सकता था. बैंक का प्रबंधन भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जो न सिर्फ ग्राहकों बल्कि आम जनता के हित में भी ठीक नहीं था.'
क्या होगा फैसले का असर
इस फैसले के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के संचालन में हिस्सा नहीं ले पाएगा. आरबीआई ने ये भी कहा कि वो बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में एक आवेदन भी देगा. RBI ने कहा, 'पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास बैंक के बंद होने पर अपनी पूरी जमा देनदारी चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है.'
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Source: IOCL