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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: शेयर मार्केट की तेजी पर लगा ब्रेक, 208 अंक नीचे खुला सेंसेक्स; निफ्टी भी 42 अंक नीचे

Share Market: शेयर मार्केट की तेजी पर लगा ब्रेक, 208 अंक नीचे खुला सेंसेक्स; निफ्टी भी 42 अंक नीचे

Share Market Today: सोमवार को शेयर मार्केट में आई तेजी पर आज ब्रेक लग गया. इस दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की ही शुरुआत गिरावट के साथ हुई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 28 Apr 2026 09:48 AM (IST)
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Share Market Today on April 28: आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. इस दौरान एक तरफ बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 208 अंकों की गिरावट के साथ 77094 के लेवल पर खुला.

वहीं, एनएसई का निफ्टी 42 अंक फिसलकर 24029 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की. वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और आगामी मंथली एक्सपायरी के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव है.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

शुरुआती कारोबार में Reliance Industries, Sun Pharma, Jio Financial Services के शेयरों में तेजी देखी जा रही है. वहीं, Shriram Finance और Axis Bank के शेयरों में 3.62 परसेंट से 3.05 परसेंट की गिरावट है.  

ईरान का अमेरिका को प्रस्ताव 

सूत्रों के हवाले से वॉल स्ट्रीट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों पर अपने हमलों को रोकने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के तहत, युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के बदले में अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी और परमाणु वार्ता को स्थगित करना होगा.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के अनुसार, ट्रंप ने ईरान के उस कथित प्रस्ताव पर चर्चा की है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की बात कही गई है. यह प्रस्ताव इस शर्त पर आधारित है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा ले और संघर्ष को समाप्त कर दे.

मंथली एक्सपायरी आज

आज निफ्टी के मंथली और वीकली F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, जिससे अंतिम घंटों में भारी-उतार-चढ़ाव की संभावना है. 

क्रूड ऑयल की कीमत

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें 108.8 डॉलर प्रति बैरल के हाई लेवल पर बनी हुई हैं, जिससे कहीं न कहीं बाजार दबाव में है. 

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार

आज मंगलवार को एशियाई बाजार में कारोबार की शुरुआत सतर्कता भरे माहौल में हुई क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर सतर्क बने रहे. जापान का निक्केई 225 सोमवार को रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद 0.49 परसेंट गिर गया, जबकि टॉपिक्स में 0.23 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई.

दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1 परसेंट ऊपर चढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.92 परसेंट की गिरावट आई. इसी तरह, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक फ्यूचर्स 25,875 पर था, जो इसके पिछले बंद स्तर 25,925.65 से कम है.

अमेरिकी शेयर बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए. S&P 500 इंडेक्स में 0.12 परसेंट की बढ़त हुई और यह 7,173.91 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. वहीं,  Nasdaq Composite में भी 0.20 परसेंट का उछाल आया और यह 24,887.10 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ. हालांकि, Dow Jones Industrial Average 62.92 अंक या 0.13 परसेंट गिरकर 49,167.79 पर बंद हुआ.

 

 

ये भी पढ़ें:

Hormuz Crisis: एक जहाज को रास्ता देने के बदले 37 करोड़ वसूलता है ये देश, कर रहा तगड़ी कमाई 

Published at : 28 Apr 2026 09:26 AM (IST)
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