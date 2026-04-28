शादी सीजन में खरीदारी का मौका, आज फिर गिर गए सोने-चांदी के दाम; जानिए आपके शहर का लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार को आई गिरावट, वायदा बाजार में नरमी.

MCX पर सोना फ्यूचर 820 रुपये गिरकर 1,50,905 पर पहुंचा.

चांदी फ्यूचर 4400 रुपये घटकर 2,40,490 पर ट्रेड कर रही.

देशभर के प्रमुख शहरों में सोने-चांदी की खुदरा कीमतें भिन्न.

Gold Silver Price Today Live: घरेलू फ्यूचर मार्केट में मंगलवार, 28 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 जून, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 820 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,51,700 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,51,721 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 11:05 बजे, गोल्ड वायदा 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,50,905 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,51,802 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में इन बहुमूल्य धातुओं को कीमत क्या चल रही हैं?

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 1.84 प्रतिशत या 4400 रुपये की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,40,490 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,41,250 रुपये था.

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,600 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,000 रुपये देने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,650 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,150 रुपए

22 कैरेट - 1,40,400 रुपए

18 कैरेट - 1,14,900 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,000 रुपए

22 कैरेट - 1,40,250 रुपए

18 कैरेट - 1,14,750 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,820 रुपए

22 कैरेट - 1,41,000 रुपए

18 कैरेट - 1,17,600 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,000 रुपए

22 कैरेट - 1,40,250 रुपए

18 कैरेट - 1,14,750 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,050 रुपए

22 कैरेट - 1,40,300 रुपए

18 कैरेट - 1,14,800 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,150 रुपए

22 कैरेट - 1,40,400 रुपए

18 कैरेट - 1,14,900 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,050 रुपए

22 कैरेट - 1,40,300 रुपए

18 कैरेट - 1,14,800 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,53,000 रुपए

22 कैरेट - 1,40,250 रुपए

18 कैरेट - 1,14,750 रुपए

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