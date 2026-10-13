8th Pay Commission: लेवल 10 कर्मचारियों को 10 साल में मिलेंगे 34 लाख एक्स्ट्रा

केंद्र सरकार ने नवंबर में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. जिसके बाद से ही लगातार इस आयोग की बैठकें चल रही हैं. जिसमें कर्मचारियों की वेतन आयोग और सरकार से अपेक्षाओं को लेकर बातें चल रही हैं. इसके अलावा इन बैठकों में सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर सुझाव भी दिए जा रहे हैं. इसी बीच कर्मचारी संगठनों न मांग की है कि हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट की दर 3% से बढ़ाकर 5% से 7% तक की जाए.

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सालाना सैलरी में 7% की दर से बढ़ोतरी होती है, तो कुछ लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों को 10 साल में मौजूदा 3% वृद्धि की तुलना में लाखों रुपये ज्यादा बेसिक सैलरी मिल सकती है.

10 साल में मिलेंगे 34 लाख

दरअसल अनुमान लगाएं तो इतनी वेतन वृद्धि के बाद, लेवल-10 के कर्मचारियों को 10 साल में करीब 34 लाख की एक्स्ट्रा बेसिक सैलरी मिल सकती है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हर साल मिलने वाली 3% सैलरी हाइक महंगाई और बढ़ते खर्चों के मुकाबले कम है. इसलिए वो इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट में 2.15 फिटमेंट फैक्टर को मानकर ये अनुमान लगाया गया है कि अगर सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 5% या 7% किया जाए, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना अंतर आ सकता है.

मांगों के आदार पर कितनी बढ़ेगी सैलरी

पे लेवल 5% इंक्रीमेंट 7% इंक्रीमेंट लेवल-8 13.68 लाख रुपये 28.89 लाख रुपये लेवल-9 15.26 लाख रुपये 32.23 लाख रुपये लेवल-10 16.12 लाख रुपये 34.05 लाख रुपये

कर्मचारी संगठनों की है अलग- अलग मांग

इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने के सुझाव दिए हैं. जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने 6% का बढ़ाने का सुझाव दिया है. तो वहीं ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने 7% सालाना इंक्रीमेंट की मांग की है.

हालांकि फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है. अंदाज लगाया जा रहा है कि जून 2027 तक ये रिपोर्ट आ सकती है. जिसके बाद कर्मचारियों की वेतनवृद्धि होगी. फिलहाल आयोग ने फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है.

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