अपने भविष्य की चिंता तो हर किसी को होती ही है, ऐसे में इसके लिए हम निवेश का सहारा ढूंढते हैं. खासतौर से नौकरीपेशा लोग, जो 62 साल तक नौकरी करते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी सेविंग्स से ही काम चलाना पड़ता है. इसके लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग SIP में या PPF में निवेश करना पसंद करते हैं. हालांकि कई बार हम दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए क्या बेहतर है. तो आज हम आपको बताते हैं कि आपके लिए दोनों में से किसे चुनना फायदेमंद होगा.

PPF क्या है?

सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है, कि पीपीएफ क्या हैं? पीपीएफ का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है. ये भारत सरकार की एक लोकप्रिय लॉन्गटर्म बचत योजना है. PPF 15 सालों के लिए टैक्स फ्री रिटर्न देता है. ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. PPF भारत सरकार की योजना है, तो ऐसे में ये एक सेफ बचत या इन्वेस्टमेंट प्लान है.

SIP क्या है?

अब SIP के बारे में बात करते हैं, SIP का पूरा नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है. ये एक म्यूचुअल फंड है इसमें लोग ज्यादा निवेश करना पसंद करते हैं. ये म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. इसमें आप हर महीने एक छोटी सी राशि निवेश करते हैं. ये पूरी तरह से बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है. ये टैक्स फ्री नहीं होती और जब इसमें से हमें पैसा निकालना हो तब मार्केट रेट के हिसाब से ही हमें ब्याज का पैसा मिलता है.

पीपीएफ vs एसआईपी

पीपीएफ और एसआईपी ये दोनों ही लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए अच्छे ऑप्शंस है. लेकिन पीपीएफ सरकारी योडना है ऐसे में इसका रिटर्न निश्चित होता है. पीपीएफ में आपको 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न मिलेगा. तो वहीं एसआईपी का रिटर्न निश्चित नहीं होता है, ये हाई रिटर्न पॉलिसी होती है जो मार्केट से लिंक्ड रहती है. इसमें 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक रिटर्न मिलता है. हालांकि पीपीएफ में पैसा सुरक्षित रहता है लेकिन एसआईपी में रिटर्न सुरक्षित नहीं रहता है.

10 साल में किसमें बढ़ेगा सबसे ज्यादा पैसा?

यदि आप 10 साल के लिए SIP में हर साल 10 हजार रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल बाद ये रकम कितनी हो जाएगी जानते हैं? एसआईपी में 12 से 15 प्रतिशत का चक्रवृद्धि रिटर्न मिलता है, ऐसे में आपको इसका रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा. आपको इसमें 1 लाख का इनवेस्टमेंट करने पर 12% के हिसाब से लगभद 1 लाख 75 हजार रुपये तक मिल सकता है. यही रकम यदि आप पीपीएफ में जमा करते रहेंगे तो इसका आपको वर्तमान ब्याज दर 7.1% के हिसाब से मिलागा.