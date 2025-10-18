हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सस्ते में सोना खरीदना है तो इन जगहों की करा लें टिकट, मेकिंग चार्ज भी न के बराबर

सस्ते में सोना खरीदना है तो इन जगहों की करा लें टिकट, मेकिंग चार्ज भी न के बराबर

Best Gold Locations: भारत में सोने की कीमत में तेजी सरदर्दी का कारण बनी हुई है, लेकिन दुनिया में दुबई के अलावा भी कई ऐसी जगहें हैं जहां सोना भारत से सस्ता मिलता है और क्वॉलिटी भी अच्छी होती है.

18 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Best Gold Locations: दिवाली का त्योहार अपने पूरे शवाब पर है. आज शुक्रवार, 18 अक्टूबर को धनतेरस भी है. इस दिन सोना-चांदी और किसी कीमती चीज की खरीदारी को शुभ माना जाता है. हालांकि, सोने के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद लोगों के लिए सोने की खरीदारी करना किसी टेंशन से कम नहीं है. लोग अक्सर निवेश या उपहार के तौर पर सोना खरीदते हैं. ऐसे में सोना कहां सस्ता मिलता है यह जानना उनके लिए काफी जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सोना भारत के मुकाबले कहीं अधिक सस्ता मिलता है. कीमतों में यह अंतर इम्पोर्ट ड्यूटी, स्थानीय तौर पर डिमांड और टैक्स पर डिपेंड करता है. 

Dubai

लिस्ट में दुबई का नाम सबसे पहले आता है. अक्टूबर 2025 में दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,14,740 प्रति 10 ग्राम रही, जो भारत के 1,30,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल से काफी कम है. दुबई में सोना इसलिए सस्ता है क्योंकि यहां सोने पर जीएसटी नहीं लगता है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी जीरो या न के बराबर है, मेकिंग चार्ज भी भारत के मुकाबले कम है और इस पर ग्राहक मोलभाव भी कर सकते हैं. इसके अलावा, दुबई सोने का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. यह सोने के आयात और निर्यात के लिए एक मिड पॉइंट है इसलिए सोने की सप्लाई भी यहां अधिक होती है. साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में आयातित सोने की रिफाइनिंग दुबई की कई रिफाइनरियों में किया जाता है. ऐसे में इसका सप्लाई चेन और मजबूत होता जाता है. 

America

अमेरिका में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,15,360 रुपये प्रति 10 ग्राम है. जहां भारत में सोने-चांदी पर 3 परसेंट जीएसटी लगाई जाती है. अमेरिका में सोने पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स भारत के मुकाबले काफी कम है. यहां मेकिंग चार्ज भी कम है. इसके अलावा, अमेरिका में 10 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक का सोना आसानी से मिल जाता है, लेकिन भारत में 18 कैरेट से ऊपर सोने की खरीदारी को प्राथमिकता दी जाती है. एक और बात यह है कि जब डॉलर मजबूत होता है, तो ग्लोबल मार्केट में सोना सस्ता हो जाता है. 

Hong Kong

हांगकांग में सोने पर टैक्स या वैट नहीं लगता. यहां 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,13,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यह एशिया के सबसे सस्ते सोना खरीदने वाले लोकेशंस में से एक है. हालांकि, यहां कभी-कभी कुछ राजनीतिक घटनाओं का मार्केट पर असर पड़ता दिखता है, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था और ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर के रूप में इसकी पोजीशन कीमतों को स्टेबल बनाए रखने में मदद करती है.

Singapore

टैक्स पर छूट की वजह से सिंगापुर में सोने की कीमत कम है. यहां 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,18,880 प्रति 10 ग्राम है, जो भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा कम है. सिंगापुर में सोने पर जीएसटी नहीं लगने की वजह से कीमतें भारत से 5-8 परसेंट तक कम हो सकती है. यहां सोने के मेकिंग चार्ज पर जीएसटी भी भारत के मुकाबले कम है. और तो और आप Tourist Refund Scheme (TFS) के तहत एयरपोर्ट पर 7 परसेंट तक जीएसटी रिफंड भी पा सकते हैं. इस स्कीम के जरिए सरकार शॉपिंग के वक्त चुकाए गए टैक्स पर रिफंड क्लेम करने की इजाजत देती है. इसका मकसद यहां आने वाले पर्यटकों के लिए खरीदारी के अनुभव को और बेहतर बनाना है.

Kuwait

कुवैत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,13,570 प्रति 10 ग्राम है क्योंकि यहां भी टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी कम है. कुवैल तेल से समृद्ध देश है, जो यहां की करेंसी में उतार-चढ़ाव को कंट्रोल में रखता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से सोने की कीमतों में स्थिरता बनी रहती है. ऐसे में आप भी कुवैत से सोना खरीदकर अपने देश में ला सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है. पुरुषों के लिए यह लिमिट 20 ग्राम है और महिलाएं 40 ग्राम तक सोना अपने साथ ला सकती हैं.

Turkey

तुर्की में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,13,040 प्रति 10 ग्राम है, जो भारत से सस्ता है. यहां भी कम आयात शुल्क और वैट के कारण सोने की कीमतें कम हो जाती हैं. यहां आपको हर रेंज में सोने के एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिससे बजट के हिसाब से खरीदारों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं. तुर्की में आमतौर पर सोने के गहने 10 कैरेट से लेकर 21 कैरेट तक के ही होते हैं.

India Gold Reserve: RBI के गोल्ड रिजर्व ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, पहली बार 100 अरब डॉलर के पार 

18 Oct 2025 11:08 AM (IST)
