पैसे रखे हैं न तैयार? 3900 करोड़ रुपये का आज से हो रहा ओपन, दांव लगाने से पहले जानें डिटेल
PineLabs IPO: फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स (Pine Labs) का 3900 करोड़ रुपये के आईपीओ में 2080 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 1820 रुपये का ऑफर-फॉर-सेल शामिल है. प्राइस बैंड 210-221 के बीच में है.
PineLabs IPO: फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स (Pine Labs) का 3900 करोड़ रुपये का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है. 11 नवंबर तक इसके लिए बोली लगा सकेंगे. आईपीओ में 2080 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 1820 रुपये का ऑफर-फॉर-सेल शामिल है.
आईपीओ का प्राइस बैंड 210 से 221 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 67 शेयरों का है. पाइन लैब्स के शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे. संभावित लिस्टिंग 14 नवंबर को हो सकती है. आईपीओ का लॉट साइज 67 शेयरों का है. यानि कि रिटेल निवेशकों को अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए कम से कम 14807 रुपये का निवेश करना होगा. अधिकतम 13 लॉट के लिए आवेदन करने वालों को 1.92 लाख रुपये की जरूरत होगी.
क्या करती है कंपनी?
पाइन लैब्स एक मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो इन-स्टोर और ऑनलाइन चैनलों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा देती है. कंपनी का बिजनेस मॉडल कारोबारियों और वित्तीय संस्थानों को पेमेंट लेने, मर्चेंट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन देने, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करने और 'बाय नाओ पे लेटर' (BNPL) जैसी सुविधाएं मुहैया कराती है. इसका कामकाज भारत के अलावा, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है. जून 2025 तक कंपनी 9.8 लाख से अधिक कारोबारियों और 177 वित्तीय संस्थानों को सेवा प्रदान करेगी.
कितना है GMP?
इंवेस्टरगेन के मुताबिक, पाइन लैब्स के अनलिस्टेड शेयर फिलहाल ग्रे मार्केट में 12 परसेंट के GMP पर कारोबार कर रहे हैं. इस हिसाब से शेयरों की लिस्टिंग 233 प्रति शेयर की कीमत पर हो सकती है, जो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड से करीब 5.43 परसेंट प्रीमियम को दर्शाता है. हालांकि, GMP में गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि पहले यह 60 रुपये, फिर 35 रुपये, इसके बाद 17 रुपये और अब 12 रुपये के प्रीमियम पर बना हुआ है.
