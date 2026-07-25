Pralhad Joshi Net Worth: कितनी है नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नेटवर्थ, जानें

New Education Minister Pralhad Joshi Net Worth: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री ध्रमेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. अब ध्रमेंद्र प्रधान की जगह केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. जानिए नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नेट वर्थ कितनी है.

बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और उनके परिवार ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी. प्रह्लाद जोशी कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं. इन्होंने साल 2024 में उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा किया था.

प्रह्लाद जोशी ने नामांकन के समय...

अपने नाम पर 2.72 करोड़ रुपए

अपनी पत्नी ज्योति के नाम पर 5.93 करोड़ रुपए

और अपनी आश्रित बेटी अनन्या जोशी के नाम पर 32.03 लाख रुपए की चल संपत्ति घोषित की थी.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के नाम पर 11.24 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी के नाम पर 86.39 लाख रुपए की अचल संपत्ति है. प्रह्लाद जोशी अब शिक्षा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी संभाल रहे हैं.

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पूर्व शिक्षा मंत्री ध्रमेंद्र प्रधान की नेटवर्थ कितनी है?

शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ध्रमेंद्र प्रधान की नेटवर्थ 6.92 करोड़ रुपए है. बड़ी बात यह है कि इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति दोनों हैं. चुनाव आयोग में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है. इसमें बैंक बैलेंस, इनवेस्टमेंट, गाड़ी, सोना-चांदी और कई चल संपत्तियां शामिल हैं. अचल संपत्ति के मामले में उनके पास जमीन और घर हैं. सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर ध्रमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी.

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