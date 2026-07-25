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हिंदी न्यूज़बिजनेसPralhad Joshi Net Worth: कितनी है नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नेटवर्थ, जानें

Pralhad Joshi Net Worth: कितनी है नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नेटवर्थ, जानें

Pralhad Joshi Net Worth: ध्रमेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. जानिए प्रह्लाद जोशी की नेटवर्थ कितनी है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 09:15 PM (IST)
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New Education Minister Pralhad Joshi Net Worth: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री ध्रमेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. अब ध्रमेंद्र प्रधान की जगह केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. जानिए नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की नेट वर्थ कितनी है.

बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और उनके परिवार ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने हलफनामे में 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी. प्रह्लाद जोशी कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं. इन्होंने साल 2024 में उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का खुलासा किया था.

प्रह्लाद जोशी ने नामांकन के समय...

  • अपने नाम पर 2.72 करोड़ रुपए
  • अपनी पत्नी ज्योति के नाम पर 5.93 करोड़ रुपए
  • और अपनी आश्रित बेटी अनन्या जोशी के नाम पर 32.03 लाख रुपए की चल संपत्ति घोषित की थी.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के नाम पर 11.24 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी के नाम पर 86.39 लाख रुपए की अचल संपत्ति है. प्रह्लाद जोशी अब शिक्षा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी संभाल रहे हैं. 

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पूर्व शिक्षा मंत्री ध्रमेंद्र प्रधान की नेटवर्थ कितनी है?

शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले ध्रमेंद्र प्रधान की नेटवर्थ 6.92 करोड़ रुपए है. बड़ी बात यह है कि इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति दोनों हैं. चुनाव आयोग में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है. इसमें बैंक बैलेंस, इनवेस्टमेंट, गाड़ी, सोना-चांदी और कई चल संपत्तियां शामिल हैं.  अचल संपत्ति के मामले में उनके पास जमीन और घर हैं. सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर ध्रमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Education Ministry CJP - Pralhad Joshi CJP Protest
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