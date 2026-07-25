#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरात में ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, अपनाएं स्मार्ट टिप्स

रात में ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, अपनाएं स्मार्ट टिप्स

Smart Shopping Tips: देर रात ऑनलाइन शॉपिंग करने से लोग अक्सर ऑफर और डिस्काउंट के चक्कर में बिना जरूरत की खरीदारी कर लेते हैं. आइए जानते हैं, यह आदत आपकी बचत पर कैसे असर डालती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 25 Jul 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

Online Shopping Tips: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों की जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. अब लोगों को कपड़ों से लेकर ग्रॉसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के समान के लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब लोग मिनटों में घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग दिनभर बिजी रहन के कारण देर रात आराम से मोबाइल पर शॉपिंग करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार यही आदत जरूरत से ज्यादा खर्च का कारण बन जाती है.

दरअसल, रात के समय लोग आराम के मूड में होते हैं और बिना ज्यादा सोच-समझ के ऑफर या डिस्काउंट देखकर ऑर्डर कर लेते हैं. ऐसे में कई ऐसे प्रोडक्ट भी कार्ट में शामिल कर दिया जाता है, जिनकी जरूरत हमें नहीं होती है. 

रात में क्यों बढ़ जाता है फिजूल खर्च?

रात के समय लोगों का नींद ज्यादा रिलैक्स होता है और ऐसे में लोग ज्यादातर सोशल मीडिया या शॉपिंग ऐप स्क्रॉल करते हुए कई ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जिनकी वास्तव में उन्हें कोई जरूरत नहीं होती. इस दौरान लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्लैश सेल और भारी डिस्काउंट जैसे मैसेज देखकर अचानक जल्दबाजी में खरीदारी करने का मन बन जाता है. इस आदत को इम्पल्स बायिंग कहा जाता है, जो धीरे-धीरे आपकी बजट को बिगाड़ सकती है.

India Forex Reserve: 1.08 अरब डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व में कमी की क्या है असली वजह?

ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें?

  • खरीदारी से पहले जरूरी सामान की लिस्ट तैयार करें.
  • सिर्फ ऑफर या डिस्काउंट देखकर सामान न खरीदें.
  • महंगी चीज खरीदने से पहले सोचें कि उसकी हमें सच में जरूरत है या नहीं.
  • फ्री डिलीवरी या कैशबैक के लालच में गैर-जरूरी सामान खरीदने से बचें.
  • हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग का बजट तय करें.
  • समय-समय पर अपने ऑनलाइन खर्च की नियमित समीक्षा करें.

खरीदने से पहले कीमत जरूर करें चेक

अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि आप किसी भी सामान को खरीदने से पहले अलग-अलग वेबसाइट और ऐप पर उसकी कीमत को ध्यान से देखें. अगर आपको उस सामान की तुरंत जरूरत नहीं है, तो एक-दो दिन इंतजार करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. कई बार कुछ समय बाद वही प्रोडक्ट कम कीमत में बिकने लगती है. 

ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Online Shopping Night Shopping Impulse Buying
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
रात में ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, अपनाएं स्मार्ट टिप्स
रात में ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, अपनाएं स्मार्ट टिप्स
बिजनेस
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
बिजनेस
India Forex Reserve: 1.08 अरब डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व में कमी की क्या है असली वजह?
India Forex Reserve: 1.08 अरब डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, गोल्ड रिजर्व में कमी की क्या है असली वजह?
बिजनेस
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
Dharmendra Pradhan Networth: कितनी है धर्मेंद्र प्रधान की नेटवर्थ, जिन्होंने CJP प्रोटेस्ट के बाद दिया इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
इंडिया
क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चुनावी मैदान में उतरेगी? प्रेस कान्फ्रेंस में CJP ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चुनावी मैदान में उतरेगी? प्रेस कान्फ्रेंस में CJP ने कर दिया बड़ा ऐलान
बिहार
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
क्रिकेट
5 चौके और 2 छक्के, 208 का स्ट्राइक रेट; तिलक वर्मा ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
5 चौके और 2 छक्के, 208 का स्ट्राइक रेट; तिलक वर्मा ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
बिजनेस
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
इंडिया
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
'मिट्टी में मिला सरकार का अहंकार', गोगोई से अखिलेश तक... प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
दिल्ली NCR
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं पूर्व IPS किरण बेदी, 'लीडरशिप के लिए साफ संदेश है कि...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं पूर्व IPS किरण बेदी, 'लीडरशिप के लिए साफ संदेश है कि...'
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget