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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI: बैंक अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, क्या RBI ने आपके फोन पर भेजा अलर्ट? अब आया सरकार का बयान

RBI: बैंक अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, क्या RBI ने आपके फोन पर भेजा अलर्ट? अब आया सरकार का बयान

RBI Alert: भारत का केंद्रीय बैंक वैसे तो किसी को पर्सनल मैसेज ऐसे ही नहीं भेजता, लेकिन जब भेजता है तो मामला कुछ सीरियस ही होता है. ऐसा ही हाल में भी देखा जा रहा है, आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Jun 2026 08:13 PM (IST)
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RBI News: देश का केंद्रीय बैंक RBI की तरफ से अक्सर ऑफिशियल अपडेट्स सोशल मीडिया के जरिए या किसी प्रेस रिलीज के जरिए ही आती हैं. लेकिन इन दिनों कई लोगों के पास आरबीआई की तरफ से कुछ जरूरी मैसेज आ रहे हैं. जिसे पढ़कर लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या हैं ये मैसेज और क्या है इनकी सच्चाई? आइये जानते हैं.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल कई लोगों के पास RBI की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, जिसमें एक APK फाइल भी है. इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है क्योंकि ये कुछ संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा है. अब इस मैसेज की सच्चाई खुद सरकार की तरफ से सामने लाई गई है.

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वायरल दावे की सच्चाई
लोगों की शिकायत के बाद सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने एक पोस्ट शेयर कर इस दावे को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. पीआईबी के X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस मैसेज का स्क्रीनशऑट शेयर करते हुए इसे FAKE बताया गया है. इसके साथ एजेंसी ने लिखा है, 'क्या आपको भी RBI के नाम से व्हॉट्सएप पर कोई मैसेज मिला है, जिसमें एक APK फाइल भी है? इस मैसेज में दावा किया गया है कि आपका बैंक अकाउंट संदिग्ध लेन-देन से जुड़ा है और अकाउंट ब्लॉक होने से बचाने के लिए आपसे वित्तीय जानकारी मांगी गई है?'

फैक्ट चेक
इस पोस्ट में आगे पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा है कि 'ये मैसेज पूरी तरह से फेक है'. आगे इस पोस्ट में लिखा गया है, 'धोखेबाज ऐसे मैसेज का इस्तेमाल करके आपकी बैंकिंग और निजी जानकारी चुरा रहे हैं. कभी भी अनजान APK फाइलें डाउनलोड न करें और न ही संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें. RBI व्हॉट्सएप पर सिर्फ अपने दो 'ब्लू टिक' वेरिफाइड नंबरों से ही संपर्क करता है.' इसके साथ ये नंबर भी लिखे गए हैं.

यदि आपके पास भी इस तरह का कोई संदिग्ध मैसेज आया है तो सावधान हो जाए. क्योंकि ये स्कैमर्स का स्कैम है, जिसके जरिए वो आपके साथ धोखाधड़ी कर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 11 Jun 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Scam Alert RBI PIB Fact Check RBI News
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