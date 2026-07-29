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हिंदी न्यूज़बिजनेसFCI ने एथेनॉल कंपनियों को 40% सस्ते में बेचा चावल, संसद में RTI से खुलासा

FCI ने एथेनॉल कंपनियों को 40% सस्ते में बेचा चावल, संसद में RTI से खुलासा

FCI Ethanol News: संसद के सत्र मानसून सत्र में सरकार ने बताया है कि FCI ने एथेनॉल कंपनियों को सस्ते में चावल बेचे हैं. इसका खुलासा संसद में RTI के जरिए हुआ है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 29 Jul 2026 09:31 PM (IST)
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Ethanol: एथेनॉल को लेकर पिछले काफी दिनों से तेज चर्चा चल रही है. इसी बीच संसद में भी ई-20 पेट्रोल को लेकर चर्चा हुई. तो वहीं हाल ही में चल रहे मानसून सत्र में भी एथेनॉल को लेकर बातचीत की गई. इस मानसून सत्र में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि, FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कई एथेनॉल कंपनियों को सस्ते दाम में बेचा है.

चावल से बना एथेनॉल!
दरअसल हाल ही में संसद के मानसून सत्र में सरकार ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने जून 2025 से जून 2026 के बीच एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरी को चावल उसकी औसत खरीद लागत से करीब 40 प्रतिशत कम कीमत पर बेचा. ये चावल ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत दिया गया था. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राज्य मंत्री निमुबेन जयंतिभाई बंभानिया ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी है.

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किस कीमत पर बिका चावल?
सरकार के अनुसार, जून से अक्टूबर 2025 के बीच FCI ने डिस्टिलरी को चावल 2,250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा. नवंबर 2025 से इसकी कीमत बढ़ाकर 2,320 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई. वहीं FCI की चावल खरीदने और उसे संभालने की औसत लागत इससे काफी ज्यादा थी. वित्त वर्ष 2024-25 में ये लागत 3,719.72 रुपये प्रति क्विंटल और वित्त वर्ष 2025-26 में 3,889.46 रुपये प्रति क्विंटल रही. यानी डिस्टिलरी को मिलने वाला चावल FCI की औसत लागत से करीब 40 प्रतिशत सस्ता था.

हालांकि, सरकार ने ये भी साफ किया है कि डिस्टिलरी को चावल पर अलग से कोई सब्सिडी नहीं दी गई. चावल की बिक्री घरेलू OMSS के तहत तय कीमत पर ही की गई.

किस राज्य को मिला कितना चावल?
जून 2025 से जून 2026 के बीच FCI ने एथेनॉल प्लांट्स को करीब 63.5 लाख टन चावल भेजा. इस चावल की कुल कीमत करीब 14,596.78 करोड़ रुपये थी. राज्यों में सबसे ज्यादा चावल हरियाणा को मिला. उसे करीब 8.44 लाख टन चावल दिया गया. इसके बाद उत्तर प्रदेश को 8.39 लाख टन, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर 6.59 लाख टन, पश्चिम बंगाल को 5.85 लाख टन और मध्य प्रदेश को करीब 4.32 लाख टन चावल मिला.

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इस दौरान सरकार ने ये भी बताया कि एथेनॉल उत्पादन के लिए दिए गए FCI के चावल की हेराफेरी के दो मामले सामने आए. इसके बाद संबंधित राज्यों के खाद्य विभागों ने कार्रवाई शुरू की. FCI ने दोनों मामलों में शामिल डिस्टिलरी को आगे चावल की सप्लाई रोक दी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 29 Jul 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
FCI E20 Petrol Ethanol Blending
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