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हिंदी न्यूज़बिजनेसMango: नेपाल में भारत के आम बिकेंगे या नहीं? अब आया सरकार का बयान, दूर किया लोगों का बड़ा भ्रम

Mango: नेपाल में भारत के आम बिकेंगे या नहीं? अब आया सरकार का बयान, दूर किया लोगों का बड़ा भ्रम

Mango Import News: आम का सीजन आते ही लोगों के बीच इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है. भारतीय आम की मांग विदेशी बाजार में भी लगातार बढ़ती है. इसी बीच खबरें हैं कि नेपाल ने भारतीय आम के आयात पर बैन लगा दिया है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Jun 2026 06:36 PM (IST)
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Indian Mango Bann in Nepal: गर्मियों के सीजन को भारत में सिर्फ इसी नाम से नहीं जानते, बल्कि कई लोग इसे 'आम' का सीजन भी करते हैं. फलों का राजा कहलाया जाने वाला आम इतना खास है कि इसकी मांग विदेशों में भी तेजी से बनी रहती है. लेकिन हाल ही में नेपाल से ऐसी खबर सामने आई जिसने मैंगो लवर्स का दिल तोड़ दिया, नहीं भारत में रहने वाले नहीं बल्कि नेपाल में रहने वाले आम के दीवानों का दिल. हालांकि अब सरकार की तरफ से इस खबर की सच्चाई सामने आई है.

नेपाल में बैन हुआ भारतीय आम
दरअसल खबरें थीं कि भारतीय आम को नेपाल में बैन कर दिया गया है. बीते मंगलवार को ही ऐसी खबरें आई थीं कि जापान के बाद नेपाल ने भी भारत से आम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके पीछे कारण बताया गया था कि भारतीय आमों में कीटनाशक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. ऐसे में ये वहां की जनता के लिए नुकसानदायक है. हालांकि अब सरकार ने ऐसी किसी भी खबर को खारिज कर दिया है.

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नेपाल और भारत सरकार का बयान
अब इन खबरों पर खुद भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों ने ही प्रतिक्रिया दे दी है. केंद्र सरकार ने बुधवार को इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए कहा कि, 'कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नेपाल ने भारतीय आम के आयात पर रोक लगा दी है, जो कि पूरी तरह से गलत और भ्रामक है. मौजूदा नियमों के तहत पौधों के स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तों का पालन करने पर आयात जारी है.' 

वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने बयान में ये भी बताया है कि नेपाल के प्लांट क्वारंटीन और कीटनाशक प्रबंधन केंद्र ने खुद ही 10 जून को ये स्पष्ट किया कि भारतीय आमों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

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कहां से आईं ये खबरें?
बता दें कि हाल ही में नेपाल ने आयात को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. जिसके तहत फलों और दूसरे कृषि उत्पादों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ खास तरह के उपायों को जरूरी बनाया गया है. यहीं से ये खबर लोगों के बीच फैली और भारतीय किसानों के साथ ही नेपाल के व्यापारियों के बीच भी खलबलि मच गई थी. गौरतलब है कि भारत ने नेपाल को इस साल यानी जनवरी 2026 से अब तक 2,005 टन आम की 149 खेपें भेजी हैं. वहीं जून में अब तक 266 टन आम की 18 खेपें निर्यात की जा चुकी हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 11 Jun 2026 06:36 PM (IST)
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