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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold News: सोना क्यों बटोर रहा है चीन, अब खरीदा 3.4 लाख करोड़ का गोल्ड, क्या आने वाला है आर्थिक संकट?

Gold News: सोना क्यों बटोर रहा है चीन, अब खरीदा 3.4 लाख करोड़ का गोल्ड, क्या आने वाला है आर्थिक संकट?

China Collecting Gold: इन दिनों दुनियाभर में स्थिति काफी तनावपूर्ण है, जिसके चलते आर्थिक संकट से भी इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं चीन की तरफ से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं, जैसे आने वाला समय काफी गंभीर है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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Gold Collection: इन दिनों वैश्विक स्तर पर हालात कैसे हैं, ये तो सभी जानते हैं. ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है. आने वाले दिनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है. इसी बीच किसी भी अन्य देश की गतिविधियों पर भी लोगों की नजर है. जैसे हाल ही में चीन में सोना रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आइये जानते हैं.

गोल्ड रिजर्व कर रहा चीन
दरअसल चीन का केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) लगातार 19वें महीने अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी कर रहा है. मई 2026 में बैंक ने करीब 10 टन सोना खरीदा, जिससे चीन का कुल आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2,331.5 टन हो गया है. साथ ही, चीन का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) भी बढ़कर 3.44 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है. जो अप्रैल के मुकाबले 31.7 अरब डॉलर ज्यादा है. ये नवंबर 2015 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे ऊंचा स्तर है. पिछले 10 महीनों से चीन का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 3.3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर बना हुआ है.

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क्यों बढ़ रहा चीन का विदेशी मुद्रा भंडार?
चीन के विदेशी मुद्रा नियामक SAFE के मुताबिक, मजबूत अमेरिकी डॉलर और ग्लोबल एसेट्स की बढ़ती कीमतों ने इसमें मदद की है. वहीं चीन के मजबूत निर्यात भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की बड़ी वजह हैं. जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान चीन का कुल विदेशी व्यापार लगभग 15% से बढ़कर 2.39 ट्रिलियन डॉलर हो गया.

हालांकि, दूसरी ओर चीन में सोने की मांग में ठंडक के संकेत दिखाई दे रहे हैं. पिछले एक महीने में 14 गोल्ड ETF से करीब 1.48 अरब डॉलर निकाला गया है. पहले निवेशकों के बीच गिरावट आने पर सोना खरीदने की रणनीति लोकप्रिय थी, लेकिन अब कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण इस सोच पर मतभेद बढ़ रहे हैं.

शेयरों में आई तेज गिरावट
इतना ही नहीं हांगकांग में लिस्टेड कई चीनी गोल्ड कंपनियों के शेयरों में भी तेजी से गिरावट देखी गई है. वहीं, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक मई में सोने की निकासी घटकर 63.5 टन रह गई, जो फरवरी 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है और मार्च के मुकाबले लगभग आधी है.

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क्या बढ़ने वाला है आर्थिक संकट?
चीन के इस कदम को देखते हुए लगता है कि आने वाला समय थोड़ा और मुश्किल हो सकता है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन चीन के इस कदम लगता है कि कोई आर्थिक संकट भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिसके लिए चीन की तरफ से तैयारी की जा रही है. हालांकि इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन हाातों को देखते हुए यही कयास लगाए जा रहे हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 11 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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Gold Price Gold News Chinese Gold
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