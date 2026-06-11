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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market: वैश्विक मंदी के साए में घिरा मार्केट, लेकिन इन 3 शेयरों ने भारी वॉल्यूम के साथ मारी लंबी छलांग

Share Market: वैश्विक मंदी के साए में घिरा मार्केट, लेकिन इन 3 शेयरों ने भारी वॉल्यूम के साथ मारी लंबी छलांग

Investment News: मार्केट डाउन के बाद भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लंबी छलांग लगाई है. क्वालिटी वॉल्स और ज़ी एंटरटेनमेंट में तगड़ा ब्रेकआउट दिखा. पढ़ें पूरी खबर.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 11 Jun 2026 07:43 PM (IST)
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Share Market News: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क गुरुवार, 11 जून को निचले स्तर पर समाप्त हुए, क्योंकि निवेशक मध्य पूर्व संघर्ष में ताजा वृद्धि और अमेरिकी मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बीच सतर्क हो गए, जिससे वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की भावना पैदा हुई. अमेरिकी सेना ने बुधवार को ईरान में कई लक्ष्यों पर ताजा हमले किए, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि शांति समझौता नहीं हुआ तो और हमले हो सकते हैं.

भू-राजनीतिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति की चिंताओं ने पूरे ट्रेडिंग सत्र के दौरान निवेशक भावना पर दबाव डाला. निफ्टी 50 ने 100 से अधिक अंकों के गैप-डाउन के साथ खुला लेकिन शुरुआती ट्रेड में मजबूत रिकवरी की, इंट्राडे उच्चतम स्तर 23,327.45 तक पहुंचा और थोड़े समय के लिए सकारात्मक क्षेत्र में चला गया. हालांकि, बेंचमार्क इंडेक्स उच्च स्तर पर बिकवाली के दबाव के कारण लाभ बनाए रखने में विफल रहा. इसके बाद सूचकांक ने सभी इंट्राडे लाभ मिटा दिए और नकारात्मक क्षेत्र में वापस चला गया, सत्र को 23,200 अंक से नीचे समाप्त किया.

समापन की घंटी पर निफ्टी 50 23,161.60 पर बसा, जो 53.35 अंक या 0.23 प्रतिशत नीचे था. सेंसेक्स 150.63 अंक या 0.20 प्रतिशत गिरकर 73,832.55 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी मामूली रूप से उच्च स्तर पर समाप्त हुआ, जबकि इंडिया VIX, बाजार का डर गेज, काफी हद तक स्थिर रहा.

शीर्ष 3 मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स:

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड:

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 14.75 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम के साथ मजबूत ट्रेडिंग गतिविधि दर्ज की. स्टॉक में 8.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अपने पिछले बंद रु 102.93 से बढ़कर रु 111.70 पर ट्रेड कर रहा था, और इंट्राडे उच्चतम स्तर रु 112.89 को छू लिया. स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च रु 151.70 से नीचे बना हुआ है और अपने 52-सप्ताह के निम्न से 64.26 प्रतिशत रिटर्न दिया है. काउंटर ने सत्र के दौरान वॉल्यूम स्पाइक के साथ मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट दर्ज किया.

क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड:

क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड ने 6.46 करोड़ शेयरों के ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ बाजार में अधिक भागीदारी देखी. इस शेयर ने अपने पिछले बंद भाव रु 33.01 से 5.57 प्रतिशत की बढ़त हासिल की और वर्तमान में रु 34.85 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि दिन के दौरान इसने रु 36.40 का उच्चतम स्तर छुआ. यह स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर रु 36.57 के करीब ट्रेड कर रहा है और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 56.70 प्रतिशत रिटर्न उत्पन्न किया है. इस कदम के साथ एक मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट और वॉल्यूम में तेज वृद्धि हुई.

लॉजिस्टिक्स-लिमिटेड:

एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने 4.07 करोड़ शेयरों के ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ सत्र के सक्रिय काउंटरों में से एक के रूप में उभरा. स्टॉक ने अपने पिछले बंद भाव रु 801 से 17.60 प्रतिशत की छलांग लगाई और वर्तमान में रु 942 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इसने अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर रु 960 को छुआ. इस स्टॉक ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 63.51 प्रतिशत रिटर्न दिया है. सत्र की गति को एक मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट और ट्रेडिंग वॉल्यूम में महत्वपूर्ण वृद्धि का समर्थन मिला.

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 11 Jun 2026 07:42 PM (IST)
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