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हिंदी न्यूज़बिजनेसPhonePe यूजर्स सावधान, वॉलेट इस्तेमाल नहीं करने पर क्या बैंक अकाउंट से कट जाएंगे पैसे?

PhonePe यूजर्स सावधान, वॉलेट इस्तेमाल नहीं करने पर क्या बैंक अकाउंट से कट जाएंगे पैसे?

PhonePe वॉलेट को लेकर इन दिनों इनएक्टिविटी फीस की चर्चा हो रही है. जानिए क्या लंबे समय तक वॉलेट इस्तेमाल नहीं करने पर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jun 2026 08:57 PM (IST)
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PhonePe: अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर लंबे समय तक फोन पे वॉलेट इस्तेमाल नहीं किया गया तो यूजर्स से इनएक्टिविटी फीस ली जा सकती है. इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बैंक अकाउंट से भी पैसे कट जाएंगे? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल फोन पे वॉलेट से जुड़ी एक इनएक्टिविटी फीस चर्चा में है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई यूजर लंबे समय तक अपने वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करता, तो उस वॉलेट बैलेंस पर कुछ शुल्क लगाया जा सकता है. हालांकि, ये नियम सिर्फ वॉलेट पर लागू होता है, सीधे बैंक अकाउंट पर नहीं हैं.

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बैंक अकाउंट से कट जाएंगे पैसे?

सबसे जरूरी बात यही है कि अगर आपके फोन पे वॉलेट में बैलेंस नहीं है, तो सिर्फ वॉलेट सक्रिय होने की वजह से आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं काटे जाएंगे. यानी आपका लिंक्ड बैंक अकाउंट एकदम सुरक्षित है. इनएक्टिविटी फीस केवल वॉलेट में पड़े बैलेंस पर लागू होती है, यानी अगर किसी यूजर ने लंबे समय तक वॉलेट इस्तेमाल नहीं किया और उसमें बैलेंस पड़ा रहा, तभी शुल्क लागू हो सकता है. 

वॉलेट और बैंक अकाउंट में क्या है अंतर?

बहुत से लोग फोन पे ऐप और फोन पे वॉलेट को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं. जैसे समझिए कि UPI पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट से होती है और वॉलेट में पहले से पैसा जोड़ना पड़ता है. अगर आप सिर्फ UPI इस्तेमाल करते हैं और वॉलेट में पैसा नहीं रखते, तो चिंता की जरूरत नहीं है.

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आपको क्या करना है?

  • वॉलेट बैलेंस चेक करते रहें
  • जरूरत न हो तो वॉलेट खाली रखें
  • ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते रहें
  • अफवाहों पर तुरंत भरोसा न करें

क्या दूसरे ऐप्स में भी होता है ऐसा?

कुछ डिजिटल वॉलेट कंपनियां लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले वॉलेट पर मेंटेनेंस या इनएक्टिविटी चार्ज लगाती हैं. हालांकि हर कंपनी के नियम अलग होते हैं. तो अभी आप ये समझिए कि अगर आप फोन पे यूजर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. सिर्फ वॉलेट इस्तेमाल न करने पर आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे. लेकिन समय-समय पर अपना वॉलेट और ऐप अपडेट जरूर चेक करते रहें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
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