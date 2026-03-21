हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPF निकालने में अब नहीं कोई झंझट! 5 लाख तक का क्लेम अपने आप होगा सेटल, जानें EPFO 3.0 के फायदे

PF निकालने में अब नहीं कोई झंझट! 5 लाख तक का क्लेम अपने आप होगा सेटल, जानें EPFO 3.0 के फायदे

EPFO 3.0 Update: EPFO ​​3.0 में किए गए नए बदलाव के तहत अब PF क्लेम, पेंशन और अकाउंट ट्रांसफर पहले से आसान हो गया है. इसका मकसद प्रोविडेंट फंड और पेंशन सर्विसेज को तेज, आसान और पेपरलेस बनाना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 21 Mar 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

EPFO 3.0 Update: सरकार ने संसद में EPFO ​​3.0 के बारे में एक नई जानकारी दी है. डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा बदलाव किया है, जिसका मकसद प्रोविडेंट फंड और पेंशन सर्विसेज को तेज, आसान और पेपरलेस बनाना है.

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि EPFO ​​3.0 को कामकाज को आसान बनाने और कागजी प्रक्रियाओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सदस्य एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए अपने खातों को मैनेज कर सकेंगे. इसका मकसद दस्तावेजों की जरूरत को कम करना, दावों के निपटारे में तेजी लाना और मालिकों पर निर्भरता कम करना है. आइए इसे 5 आसान पॉइंट में समझें. 

5 लाख तक का ऑटो-सेटलमेंट- अब 5 लाख तक का क्लेम बिना किसी अप्रूवल के अपने आप सेटल हो जाएगा. सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद आपका डेटा चेक करेगा और पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. पहले यह लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये थी. 

पैसा मिलने में कम समय- पहले पीएफ का पैसा आने में 7-15 दिनों का वक्त लगता था. कभी-कभी तो महीना भर लग जाता था. लेकिन अब नए सिस्टम के साथ क्लेम डालने के 3-4 दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा.

कागजी कार्यवाही खत्म- पहले क्लेम फॉर्म के साथ चेक की फोटो या बैंक पासबुक अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी. EPFO 3.0 के साथ अगर आपका KYC (आधार, पैन और बैंक) अपडेटेड है तो सिस्टम अपने आप ही वेरिफाई कर लेगा.

कम रिजेक्शन- पहले पीएफ क्लेम छोटी-मोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन EPFO 3.0 में 'एरर करेक्शन' सिस्टम बेहतर है. फॉर्म भरते वक्त ही आपको बता दिया जाएगा कि कहीं कोई गलती है या नहीं.

पूरी तरह से डिजिटल- EPFO 3.0 पूरी तरह से डिजिटल होने से आप अपने क्लेम का स्टेटस रियल-टाइम में ट्रैक कर पाएंगे. मानवीय दखलअंदाजी कम होने से भ्रष्टाचार कम होने के साथ-साथ देरी होने की गुंजाइश भी कम होगी. 

सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम

EPFO 3.0 के तहत किए गए सबसे अहम बदलावों में से एक है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की शुरुआत. सरकार ने बताया कि यह सिस्टम 1 जनवरी, 2025 से सभी EPFO ​​दफ्तरों में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है. अब पेंशन का भुगतान एक ही सेंट्रलाइज्ड जगह से प्रोसेस किया जाता है और इसे भारत भर में किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की ब्रांच के जरिए दिया जा सकता है. इस पहल से हर महीने 70 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होता है. दी गई जानकारी के मुताबिक, CPPS पेंशन का तेजी से भुगतान सुनिश्चित करता है, जिससे उन देरी और गलतियों में कमी आती है जिनका सामना पेंशनभोगियों को पहले अक्सर करना पड़ता था.

न्यूनतम पेंशन अपडेट

EPS पेंशन में बढ़ोतरी की लंबे समय से चली आ रही मांग के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई बदलाव घोषित नहीं किया है. वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है और इस फंड को नियोक्ताओं (8.33 परसेंट) और सरकार (1.16 परसेंट) के योगदान से सहायता मिलती है. सरकार ने कहा कि वह सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही उसने फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

एमनेस्टी स्कीम 2025: एनरोलमेंट को बढ़ावा

सरकार ने एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम 2025 के तहत हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी. इस स्कीम के तहत 4815 संस्थानों ने हिस्सा लिया और 39000 से ज्यादा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किए गए. PM-VBRY स्कीम के तहत मिलने वाले फायदे—जो मार्च 2026 से लागू होंगे—पात्रता के छह महीने पूरे होने पर उपलब्ध होंगे.

ये भी पढ़ें:

क्या होता है Platform Fee जिसके बढ़ने से Zomato और Swiggy पर खाना ऑर्डर करना हो जाएगा महंगा? 

Published at : 21 Mar 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
EPFO EPFO 3.0 Update EPFO 3.0 Benefits EPFO 3.0 Claim Settlement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
PF निकालने में अब नहीं कोई झंझट! 5 लाख तक का क्लेम अपने आप होगा सेटल, जानें EPFO 3.0 के फायदे
PF निकालने में अब नहीं कोई झंझट! 5 लाख तक का क्लेम अपने आप होगा सेटल, जानें EPFO 3.0 के फायदे
बिजनेस
SBI FD rates hiked: स्टेट बैंक का बड़ा तोहफा, 25 bps तक बढ़ा दी फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें
स्टेट बैंक का बड़ा तोहफा, 25 bps तक बढ़ा दी फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें
बिजनेस
क्या होता है Platform Fee जिसके बढ़ने से Zomato और Swiggy पर खाना ऑर्डर करना हो जाएगा महंगा?
क्या होता है Platform Fee जिसके बढ़ने से Zomato और Swiggy पर खाना ऑर्डर करना हो जाएगा महंगा?
बिजनेस
ईरान-इजरायल जंग का असर, मार्च में अब तक 18 परसेंट तक लुढ़के बजाज फाइनेंस के शेयर
ईरान-इजरायल जंग का असर, मार्च में अब तक 18 परसेंट तक लुढ़के बजाज फाइनेंस के शेयर
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
विश्व
US Iran War: 'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाकिस्तान में मचा बवाल
'इतनी मोहब्बत है तो ईरान चले जाओ...', मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को दी धमकी, पाक में क्यों पड़ी फूट?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
इंडिया
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
'पाकिस्तान भी इजरायल का छोटा भाई, ये दोनों अपने...', ईरान युद्ध का जिक्र कर आगबबूला हुए ओवैसी
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
सरकारी नौकरी का मौका, NHIDCL में यंग प्रोफेशनल वैकेंसी; 45 साल तक करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Farthest Satellite: अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
अंतरिक्ष में किस सैटेलाइट ने तय की सबसे ज्यादा दूरी, जानें उस दूरी को क्यों नहीं कर पाया कोई पार
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget