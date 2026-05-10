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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol Diesel Price Today: कच्चे तेल में उथल-पुथल के बीच आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां देखें ताजा कीमत

Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल में उथल-पुथल के बीच आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम? यहां देखें ताजा कीमत

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 मई रविवार को स्थिर बनी हुई हैं, जिससे यूजर्स को राहत मिली है. हालांकि कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव के चलते भविष्य में दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 10 May 2026 10:35 AM (IST)
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  • भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है।

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज 10 मई रविवार को भी यूजर्स को राहत मिली है. अच्छी खबर यह है कि सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बाद भी देश में ईंधन के रेट स्थिर बने हुए हैं. हालांकि, कीमतें न बढ़ाने की वजह से तेल कंपनियों को लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

जानें पेट्रोल के आज के रेट क्या है?

  • दिल्ली - 94.72 रुपये
  • मुंबई - 104.21 रुपये
  • कोलकाता - 103.94 रुपये
  • चेन्नई - 100.75 रुपये
  • अहमदाबाद - 94.49 रुपये
  • बेंगलुरू - 102.92 रुपये
  • जयपुर - 104.72 रुपये
  • लखनऊ - 94.69 रुपये
  • पुणे - 104.04 रुपये
  • चंडीगढ़ - 94.30 रुपये
  • इंदौर - 106.48 रुपये
  • पटना - 105.58 रुपये
  • सूरत - 95 रुपये
  • नासिक - 95.50 रुपये

Petrol-Diesel: 30 हजार करोड़ का नुकसान, इस तारीख से पहले बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, वजह क्या?

डीजल के आज के रेट क्या है?

  • नई दिल्ली - 87.62 रुपये
  • मुंबई - 92.15 रुपये
  • कोलकाता - 90.76 रुपये
  • चेन्नई - 92.34 रुपये
  • अहमदाबाद - 90.17 रुपये
  • बेंगलुरू - 89.02 रुपये
  • हैदराबाद - 95.70 रुपये
  • जयपुर - 90.21 रुपये
  • लखनऊ - 87.80 रुपये
  • पुणे - 90.57 रुपये
  • चंडीगढ़ - 82.45 रुपये
  • इंदौर - 91.88 रुपये
  • पटना - 93.80 रुपये
  • सूरत - 89 रुपये
  • नासिक - 89.50 रुपये

प्राइवेट कंपनियों ने बढ़ाए थे दाम

अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की तो shell India ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में  बढ़ोतरी की थी. कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 25.01 रुपये प्रति लीटर और वहीं डीजल में 7.41 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद बेंगलुरू में पेट्रोल 129.85 रुपये और डीजल 133.52 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था. वहीं Nayara Energy ने भी पहले पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

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आगे क्या होगा पेट्रोल-डीजल का रेट?

बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुच गई हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकारी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए हैं. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में फ्यूचर में दाम में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. अगर दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर यूजर्स की जेब पर पड़ेगा. अभी के हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि लंबे टाइम तक कीमतों में स्थिरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

Published at : 10 May 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Petrol Diesel Price Middle East War PETROL
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