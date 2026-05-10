Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है।

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज 10 मई रविवार को भी यूजर्स को राहत मिली है. अच्छी खबर यह है कि सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बाद भी देश में ईंधन के रेट स्थिर बने हुए हैं. हालांकि, कीमतें न बढ़ाने की वजह से तेल कंपनियों को लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.

जानें पेट्रोल के आज के रेट क्या है?

दिल्ली - 94.72 रुपये

मुंबई - 104.21 रुपये

कोलकाता - 103.94 रुपये

चेन्नई - 100.75 रुपये

अहमदाबाद - 94.49 रुपये

बेंगलुरू - 102.92 रुपये

जयपुर - 104.72 रुपये

लखनऊ - 94.69 रुपये

पुणे - 104.04 रुपये

चंडीगढ़ - 94.30 रुपये

इंदौर - 106.48 रुपये

पटना - 105.58 रुपये

सूरत - 95 रुपये

नासिक - 95.50 रुपये

Petrol-Diesel: 30 हजार करोड़ का नुकसान, इस तारीख से पहले बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, वजह क्या?



डीजल के आज के रेट क्या है?

नई दिल्ली - 87.62 रुपये

मुंबई - 92.15 रुपये

कोलकाता - 90.76 रुपये

चेन्नई - 92.34 रुपये

अहमदाबाद - 90.17 रुपये

बेंगलुरू - 89.02 रुपये

हैदराबाद - 95.70 रुपये

जयपुर - 90.21 रुपये

लखनऊ - 87.80 रुपये

पुणे - 90.57 रुपये

चंडीगढ़ - 82.45 रुपये

इंदौर - 91.88 रुपये

पटना - 93.80 रुपये

सूरत - 89 रुपये

नासिक - 89.50 रुपये

प्राइवेट कंपनियों ने बढ़ाए थे दाम

अगर बात करें प्राइवेट कंपनी की तो shell India ने पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 25.01 रुपये प्रति लीटर और वहीं डीजल में 7.41 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद बेंगलुरू में पेट्रोल 129.85 रुपये और डीजल 133.52 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया था. वहीं Nayara Energy ने भी पहले पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

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आगे क्या होगा पेट्रोल-डीजल का रेट?

बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुच गई हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकारी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए हैं. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में फ्यूचर में दाम में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. अगर दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर यूजर्स की जेब पर पड़ेगा. अभी के हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि लंबे टाइम तक कीमतों में स्थिरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.