नहीं कटेगा गैस कनेक्शन, बढ़ गई एलपीजी ई-केवाईसी की तारीख, जानें क्या है नई डेडलाइन

LPG e-KYC Deadline: एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. आधार बेस्ड एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. पहले इसके लिए 16 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था, लेकिन अब ग्राहकों को 23 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी पूरा करने का मौका दिया गया है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें तुरंत गैस कनेक्शन बंद होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप ई-केवाईसी को नजरअंदाज करके एकदम निश्चिंत हो जाएं. समय तक केवाईसी पूरी नहीं करने पर एलपीजी सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है.

क्या है नई तारीख?

एलपीजी कंपनियों की ओर से ग्राहकों को लगातार ई-केवाईसी पूरा करने के लिए कहा जा रहा था. इसके लिए 16 अगस्त 2026 की डेडलाइन तय की गई थी. लेकिन स्वतंत्रता दिवस और छुट्टियों के कारण कई ग्राहक समय पर केवाईसी नहीं कर पाए हैं. इसके बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 23 अगस्त किया गया है. इससे उन ग्राहकों को राहत मिली है, जो अबतक अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे.

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कट जाएगा गैस कनेक्शन?

सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर 23 अगस्त तक भी ई-केवाईसी नहीं कराया तो क्या गैस कनेक्शन कट जाएगा? बता दें कि ऐसा नहीं है. ई-केवाईसी पूरा नहीं होने पर घरेलू दर पर सिलेंडर नहीं मिलेगा. यानी बिना केवाईसी वालों को गैस सिलेंडर महंगा लगेगा.

घर से कैसे कर सकते हैं ई-केवाईसी?

अच्छी बात यह है कि ई-केवाईसी कराने के लिए हर ग्राहक को गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. अलग-अलग गैस कंपनियों ने अपने ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया की सुविधा दी है. इंडेन ग्राहक इंडेन ऑयल वन ऐप के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं. इसके लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा है. वहीं भारतगैस ग्राहक हैलो बीपीसीएल ऐप और एचपी गैस ग्राहक एचपी पे ऐप के जरिए प्रोसेस पूरी कर सकते हैं. अगर किसी ग्राहक को ऑनलाइन प्रोसेस करने में दिक्कत आती है तो वह अपने एलपीजी बांटने वालों के पास जाकर भी ई-केवाईसी करा सकता है.

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