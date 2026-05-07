हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: क्या आज 7 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमत में हुआ कोई बदलाव? फटाफट चेक करें रेट

Petrol-Diesel Price: क्या आज 7 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमत में हुआ कोई बदलाव? फटाफट चेक करें रेट

Petrol-Diesel Price Today: देश में आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कुछ बदलाव नहीं हुआ. इसी के साथ ईंधन की कीमतों में स्थिरता का मौजूदा दौर जारी रहा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 May 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

Petrol-Diesel Price Today on May 7: आज 7 मई, 2026 को भारत के कई बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दिखा. इसी तरह से ईंधन की कीमतों में स्थिरता का मौजूदा दौर जारी रहा. ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट्स में उतार-चढ़ाव और करेंसी एक्सचेंज रेट में बदलाव के बावजूद देश में रिटेल स्तर पर ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की दरों में तत्काल कोई संशोधन नहीं किया गया.

भारत की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां (OMCs)—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)—वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के अनुरूप ईंधन की कीमतों में रोजाना संशोधन करती हैं. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

100 के ऊपर पहुंचा पेट्रोल

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, मुंबई में कीमतें अधिक हैं, जहां पेट्रोल 103.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 90.03 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे ज्यादातर मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं, जबकि डीजल की कीमतें 100 रुपये के निशान से नीचे बनी हुई हैं.

आज पेट्रोल-डीजल का रेट

शहर  पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  94.77 रुपये  87.67 रुपये
मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता  105.45 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये
बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये
पटना  105.18 रुपये 92.04 रुपये
पुडुचेरी 96.26 रुपये 86.47 रुपये
रायपुर  99.44 रुपये 93.39 रुपये
रांची  97.86 रुपये 92.62 रुपये

मई 2022 के बाद से स्थिर कीमतें

वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कुछ सालों से काफी हद तक स्थिर रही हैं. मई 2022 के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोर्ठ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी (पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये) घटाने के बाद लंबे समय तक कीमतें स्थिर रहीं. 

खुदरा ईंधन की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जिनमें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें, रुपया-डॉलर विनिमय दर, केंद्र और राज्य के कर, परिवहन लागत और मांग-आपूर्ति के समीकरण शामिल हैं. चूंकि भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है इसलिए वैश्विक कीमतों में कोई भी उतार-चढ़ाव या मुद्रा विनिमय में बदलाव घरेलू ईंधन दरों पर असर डाल सकता है.

ये भी पढ़ें:

महंगा होकर रहेगा पेट्रोल-डीजल, IMF ने कहा अब बढ़ाने ही होंगे दाम, सब्सिडी पर भी आया बयान 

Published at : 07 May 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Price Today Fuel Price Today Petrol Diesel Price Petrol-Diesel Fresh Price Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या आज 7 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमत में हुआ कोई बदलाव? फटाफट चेक करें रेट
क्या आज 7 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमत में हुआ कोई बदलाव? फटाफट चेक करें रेट
बिजनेस
Ted Turner Net Worth: CNN फाउंडर टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन, मीडिया को दिए नए आयाम, कितनी थी नेटवर्थ?
CNN फाउंडर टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन, मीडिया को दिए नए आयाम, कितनी थी नेटवर्थ?
बिजनेस
पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी! ईरान-होर्मुज संकट के बीच इस चीज की किल्लत से लोगों में हाहाकार
पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी! ईरान-होर्मुज संकट के बीच इस चीज की किल्लत से लोगों में हाहाकार
बिजनेस
विदेशी कमाई से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा बूस्ट, अमेरिका से आया सबसे ज्यादा पैसा- रिपोर्ट
विदेशी कमाई से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा बूस्ट, अमेरिका से आया सबसे ज्यादा पैसा- रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Campus Beats Season 6: नए Twists और Solid Dance Moves के साथ हुई वापसी
Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में आंकड़ों की बाजीगरी, पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? गेमचेंजर TVK बहुमत से दूर
पर्दे के पीछे चल रही धुरविरोधी AIADMK-DMK की बातचीत? बहुमत से दूर गेमचेंजर TVK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
क्रिकेट
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
क्या अब पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी टीम इंडिया? खेल मंत्रालय ने कर दिया सबकुछ साफ
इंडिया
बंगाल में खूनी खेल, शुभेंदु अधिकारी के PA की सरेआम गोली मारकर हत्या, मध्यग्राम में मची सनसनी
बंगाल में खूनी खेल, शुभेंदु अधिकारी के PA की सरेआम गोली मारकर हत्या, मध्यग्राम में मची सनसनी
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
शिक्षा
UPSC के बाद कौन बनेगा IAS, कौन IPS? जानिए किसके हाथ में क्या कमान
UPSC के बाद कौन बनेगा IAS, कौन IPS? जानिए किसके हाथ में क्या कमान
बॉलीवुड
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
हेल्थ
20 मई को बंद रहेंगी दवा की दुकानें! ऑनलाइन फॉर्मेसी के खिलाफ 12 लाख केमिस्टों का 'भारत बंद'
20 मई को बंद रहेंगी दवा की दुकानें! ऑनलाइन फॉर्मेसी के खिलाफ 12 लाख केमिस्टों का 'भारत बंद'
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget