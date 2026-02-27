बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार मुनाफा… फिर क्यों ये कंपनी दिखाने जा रही 4000 स्टाफ को बाहर का रास्ता?

आमतौर पर किसी भी कंपनी में छंटनी को कमजोर प्रदर्शन या वित्तीय दबाव का संकेत माना जाता है. इससे निवेशकों में चिंता और कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बनता है. लेकिन डिजिटल पेमेंट्स कंपनी Block, Inc. के मामले में तस्वीर अलग है. मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बावजूद कंपनी ने 4,000 से अधिक कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है. कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने कुल लगभग 10,000 कर्मचारियों में से करीब आधे को कम करेगी और स्टाफ संख्या घटाकर लगभग 6,000 कर देगी.

छंटनी के बावजूद नहीं निराशा

हैरानी की बात यह रही कि इस ऐलान के बाद कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर करीब 25% तक उछल गए. इससे संकेत मिलता है कि निवेशकों ने इस कदम को लागत नियंत्रण और दक्षता बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Jack Dorsey ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी वित्तीय संकट की वजह से नहीं लिया गया है.

उन्होंने कहा कि कंपनी का औसत लाभ और कुल मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की जरूरत महसूस की गई. इस बड़े फैसले के पीछे प्रमुख कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को संचालन में अधिक व्यापक रूप से शामिल करना बताया गया है.

एआई का असर

कंपनी का कहना है कि इंटेलिजेंस टूल्स ने व्यवसाय चलाने के तरीकों को बदल दिया है और छोटी टीमें भी इन टूल्स की मदद से अधिक कुशलता से काम कर पा रही हैं. X पर दिए गए बयान में डोर्सी ने कहा कि कंपनी ने बार-बार छोटी छंटनी करने के बजाय एक बार में बड़ा फैसला लेना बेहतर समझा, ताकि संगठन में अनिश्चितता और भरोसे की कमी की स्थिति पैदा न हो.

यह घटनाक्रम दिखाता है कि आज के दौर में छंटनी हमेशा संकट का संकेत नहीं होती, बल्कि कई बार यह तकनीकी बदलाव और भविष्य की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है.

