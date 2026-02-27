हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़

84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़

Ola Electric Shares: ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गिरावट जारी है. शेयर अपने ऑल-टाइम हाई 157.40 रुपये से गिरकर 25 रुपये पर आ चुका है. यानी कि इसमें लगभग 84 परसेंट की गिरावट देखी जा रही है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Feb 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

Ola Electric Shares: टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयरों में पिछले कुछ समय से भारी गिरावट देखी जा रही है. आलम यह है कि शेयर अपने ऑल-टाइम हाई 157.40 रुपये से गिरकर 25 रुपये पर आ चुका है. यानी कि इसमें लगभग 84 परसेंट की गिरावट देखी जा रही है.

साल 2024 में आईपीओ लाने के बाद शेयरों ने 76 के इश्यू प्राइस पर डेब्यू किया था. इसके बाद इसने अपने ऑल-टाइम हाई लेवल को टच किया. फिर शेयरों में लगातार गिरावट का सिलसिला बना हुआ है. शेयरों में गिरावट का नतीजा है कि इस पर दांव लगाने वाले निवेशकों को 57000 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है. शेयरों की कीमत ऊपर उठने की जगह उल्टे तरफ स्पीड में भाग रही है. कंपनी इस वक्त अपने इश्यू प्राइस से भी लगभग 70 परसेंट नीचे ट्रेड कर रही है.

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गिरावट की वजहें

  • इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी लगातार घट रही है. जहां 2024 के अंत में  कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 35 परसेंट से गिरकर अब 6 परसेंट से भी कम रह गई है. अब यह सिर्फ 4.2 परसेंट के करीब रह गई है. 
  • ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियों को लेकर बार-बार आ रही शिकायतों से भी ब्रांड पर ग्राहकों का भरोसा कम हुआ है. लोग इसकी आफ्टर सेल सर्विस को लेकर भी परेशान हैं. वाहनों की क्वॉलिटी वगैरह को लेकर भी सवाल उठे हैं. इस क्रम में कंपनी को बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर जैसी बड़ी कंपनियों से टक्कर मिल रही है. 
  • कंपनी ने अपने रिटेल स्टाेर्स की संख्या में भी कमी लाने का फैसला किया है, जो पहले के 4000 स्टोर्स से घटकर 550 तक रहने का अनुमान है. यानी कि कहीं न कहीं कंपनी विस्तार के बजाय तेजी से सिमट रही है. इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है. 

ब्रोकरेज का भरोसा हुआ कम 

इन सारी चीजों को देखते हुए सिटी से लेकर कोटक सिक्योरिटीज और एमके ग्लोबल ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर को 'Sell' की रेटिंग दी है. सिटी ने अपना टारगेट प्राइस कम करते हुए 27 और एमके ने 20 रखा है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

बिहार सरकार के इस फैसले से माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के शेयरों में गिरावट, 10 परसेंट तक लुढ़के भाव 

Published at : 27 Feb 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Ola Electric Ola Electric Shares Ola Electric Share Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़
84 परसेंट क्रैश हुआ यह शेयर, 157 रुपये से 25 पर आया भाव; दांव लगाने वाले गंवाए 57000 करोड़
बिजनेस
बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार मुनाफा… फिर क्यों ये कंपनी दिखाने जा रही 4000 स्टाफ को बाहर का रास्ता?
बेहतर परफॉर्मेंस, शानदार मुनाफा… फिर क्यों ये कंपनी दिखाने जा रही 4000 स्टाफ को बाहर का रास्ता?
बिजनेस
शेयर बाजार में गिरावट और FII की बिकवाली से निकला रुपये का दम, क्यों कमजोर हो रही भारतीय करेंसी?
शेयर बाजार में गिरावट और FII की बिकवाली से निकला रुपये का दम, क्यों कमजोर हो रही भारतीय करेंसी?
बिजनेस
Credit Card Users Alert: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, क्या होगा आप पर असर? जानें सरकार की तैयारी
1 अप्रैल से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, क्या होगा आप पर असर? जानें सरकार की तैयारी
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में बड़ा सियासी बदलाव, पूर्व CM पन्नीरसेल्वम ने थामा DMK का दामन, बदलेगी साउथ की पिक्चर
तमिलनाडु में बड़ा सियासी बदलाव, पूर्व CM पन्नीरसेल्वम ने थामा DMK का दामन, बदलेगी साउथ की पिक्चर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी पर तीखा हमला
अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी पर तीखा हमला
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
Friday Box Office Live: फ्राइडे को 'ओ रोमियो' कर रही कमाल, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों के 1 बजे तक का कलेक्शन
फ्राइडे को 'ओ रोमियो' ने जमाई धाक, 'बॉर्डर 2' भी नहीं थक रही, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
लाइफस्टाइल
Isha Ambani Necklace: 250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget