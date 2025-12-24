बिक गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स, जानें कितनी होती है PIA एयर होस्टेस की सैलरी

Pakistan International Airlines: पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है. एक ओर जहां महंगाई, विदेशी कर्ज और कमजोर मुद्रा ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से घाटे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की खराब वित्तीय स्थिति भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी. अब इस मामले में तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार राष्ट्रीय विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेच दिया है. यह एयरलाइन 135 अरब पाकिस्तानी रुपये में आरिफ हबीब कंसोर्टियम को सौंपी गई है, जिसे पाकिस्तान के निजीकरण इतिहास का एक बड़ा सौदा माना जा रहा है.

बिक गई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस

इस्लामाबाद में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट और निजी एयरलाइन एयरब्लू ने सीलबंद लिफाफों में अपनी-अपनी बोलियां जमा कीं. तय नियमों के अनुसार, सबसे अधिक बोली लगाने वाली दो कंपनियों- आरिफ हबीब और लकी सीमेंट को खुली नीलामी में आमने-सामने प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया गया.

इस निर्णायक चरण में आरिफ हबीब समूह ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपये की बोली लगाकर बाजी मार ली. इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने पीआईए को बेचने का एक प्रयास पिछले साल भी किया था, लेकिन अपेक्षित कीमत न मिलने के कारण वह सौदा रद्द हो गया था. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बार के सौदे को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण सौदा बताते हुए पूरी बोली प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष करार दिया.

पीआईए एयर होस्टेस की कितनी सैलरी?

पीआईए की बिक्री के बाद एक सवाल जो लगातार लोगों के बीच चर्चा में है, वह है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करने वाली एयरहोस्टेस की सैलरी. आमतौर पर किसी भी एयरलाइन में केबिन क्रू को एक प्रतिष्ठित और आकर्षक पेशे के रूप में देखा जाता है, इसलिए लोगों की जिज्ञासा स्वाभाविक है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीआईए में एक एयरहोस्टेस की शुरुआती सैलरी करीब 80 हजार से 1.20 लाख पाकिस्तानी रुपये प्रति माह के बीच होती है. अनुभव बढ़ने के साथ-साथ और विभिन्न भत्तों को जोड़ने पर यह सैलरी 4 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच सकती है. औसतन, पीआईए की एक एयरहोस्टेस को करीब ढाई से तीन लाख रुपये मासिक वेतन मिलने का अनुमान है.

अगर पाकिस्तान की अन्य निजी एयरलाइंस से तुलना की जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है. सेरीन एयर में एयर होस्टेस की अनुमानित सैलरी 70 हजार से 1 लाख पाकिस्तानी रुपये के बीच बताई जाती है, जबकि एयरब्लू अपने केबिन क्रू को हाउसिंग अलाउंस सहित करीब 65 हजार से 95 हजार रुपये प्रतिमाह का पैकेज ऑफर करती है.

इन आंकड़ों से साफ है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को निजी एयरलाइंस के मुकाबले बेहतर और ज्यादा आकर्षक वेतन पैकेज देती रही है. हालांकि, अब निजी हाथों में जाने के बाद पीआईए में सैलरी स्ट्रक्चर और कर्मचारियों की शर्तों में क्या बदलाव होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

