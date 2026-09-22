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हिंदी न्यूज़बिजनेसआखिर सितंबर-अक्टूबर आते ही क्यों महंगा हो जाता है प्याज? नहीं पता होगी ये वजह

आखिर सितंबर-अक्टूबर आते ही क्यों महंगा हो जाता है प्याज? नहीं पता होगी ये वजह

प्याज की कीमतो में पिछले कुछ समय में काफी इजाफा हुआ है. खासतौर से सितंबर और अक्टूबर के आखिर में कीमतों में अक्सर उछाल आता है. आखिर ऐसा क्यों? आइये जानते हैं क्या है इसकी वजह.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Sep 2026 03:48 PM (IST)
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प्याज की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. इसे मौसम की मार कहें या महंगाई का आलम, दोनों ही मामलों में आम आदमी के घर का बजट तो हिल ही रहा है.

पिछले एक साल की बात करें तो प्याज की खुदरा कीमतों में इतनी तेजी से उछाल आया है, कि हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी आंकड़ें बता रहे हैं.

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मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
दरअसल हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसके तहत 21 सितंबर को प्याज का थोक भाव 4615.98 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रहा है. जबकि एक साल पहले इसकी कीमतें 3299.85 रुपये प्रति क्विंटल थी. इस एक पूरे साल में प्याज की थोक कीमतें करीब 135 प्रतिशत बढ़ गईं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस पूरे एक साल में थोक के भाव में खुदरा से ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है.

दो महीनों में दिखा भारी उछाल
प्याज की कीमतें साल के कुछ महीने में शांत रहती हैं और कुछ महीनों में तेजी से उछलती हैं. ये दो महीने होते हैं सितंबर और अक्तूबर. पूरे 10 महीने शांत रहने के बाद इन दो महीनों में ही प्याज की कीमतें सबसे ज्यादा आसमान छूती हैं. बात कें आंकड़ों की तो एक महीने पहले इसकी औसत कीमत 40.79 रुपये प्रति किलो थी और 21 सितंबर 2026 को 54.23 रुपये पर पहुंच गई.

क्यों बढ़ी प्याज की कीमत?
प्याज की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है गर्मियां और बेमौसम बारिश है. क्योंकि इसकी वजह से महाराष्ट्र में प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है. सरकारी एजेंसियों के स्टॉक में भी करीब 30% प्याज खराब हो गई है. इसके अलावा बाजार प्याज का उत्पादन अब बांग्लादेश में भी हो रहा है, जिसकी वजह से बाजारों में कॉम्पिटीशन बढ़ गया है.

सितंबर- अक्टूबर में क्यों बढ़ते हैं दाम?
बता दें कि साल के कुछ महीनों में ही प्याज के दाम बढ़ने के पीछे भी खास वजह है. इसकी पहली वजह है मंडियों में प्याज की आवक पर होने वाला बदलाव और दूसरा है फसल चक्र. मार्च- अप्रैल से रबी की फसल की प्याज आती है, जिसका स्टॉक अगली खरीफ की फसल तक आने तक चलाना होता है. ऐसे में इन दो महीनों तक प्याज का स्टॉक खत्म होने की कगार पर होता है, जिसकी वजह से दाम भी बढ़ने लगते हैं.

ये भी पढ़ें: भारत को सजा देना गलत... रुसी तेल की खरीद पर अमेरिका को जेपी मॉर्गन का कड़ा संदेश

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 22 Sep 2026 03:48 PM (IST)
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