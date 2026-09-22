भारत को सजा देना गलत... रुसी तेल की खरीद पर अमेरिका को जेपी मॉर्गन का कड़ा संदेश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उनके अनुसार यह वैश्विक तेल बाजार को बिगाड़ देगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' नाम के एक बेहद कड़े कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों पर 100% तक भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.

चूंकि भारत और चीन दोनों ही रूस से तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं इसलिए जाहिर है कि इस कानून की सीधी मार इन दोनों ही देशों पर पड़ेगी. अब इस पर दुनिया के सबसे बड़े बैंक JPMorgan के CEO ने अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि वह तेल को लेकर अमेरिका के टैरिफ लगाने के पक्ष में नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है.

अमेरिकी टैरिफ के पक्ष में नहीं डिमन

डिमन ने कहा कि अमेरिका को भारत और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ने वाले असर को समझना होगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के दबाव में आकर भारत, रूस स तेल खरीदना बंद कर देता तो इससे वैश्विक बाजारों में तेल की भारी कमी हो जाती. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है. अब जाहिर सी बात है कि इस तेल का एक बड़ा हिस्सा भारत जैसे बड़े खरीदार या दुनिया के बाकी हिस्सों में नहीं पहुंचता, तो इससे तेल की भारी कमी हो जाती.

भारत अपने कुल आयात का लगभग 30% से 40% रूस से खरीदता है. अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो उसे दूसरे वैश्विक सप्लायर्स का रूख करना पड़ेगा, जिनका कोटा पहले से ही तय है. अब अगर इस सीमित कोटे को खरीदने के लिए भारत भी आगे आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि तेल की खरीद को लेकर मची होड़ के बीच एक बड़ा संकट सामने आ जाएगा, जिसकी चपेट में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भी आने की संभावना है.

CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिमन ने कहा है, ''मुझे उम्मीद है कि अमेरिका बैठकर उन सभी मुद्दों को समझेगा और रूस का मुकाबला करने के लिए जरूरी कदम उठाते हुए भारत और दुनिया के ऑयल मार्केट को सजा नहीं देगा... मुझे नहीं लगता कि हमें तेल पर किसी भी तरह का टैरिफ लगाना चाहिए.''

भारत को नहीं पहुंचाना चाहिए नुकसान

डिमन ने कहा कि भारतीय रिफाइनरियों का ढांचा इस तरह का है कि उन्हें एक खास ग्रेड के कच्चे तेल की जरूरत होती है, जो उन्हें रूस से आसानी से मिल रहा है. अगर भारत वहां से तेल नहीं खरीदेगा, तो उसे कहीं और से खरीदना पड़ेगा और हो सकता है कि कोई दूसरा कच्चा तेल उन रिफाइनर के लिए सही न हो.

उन्होंने आगे कहा कि रूसी तेल को निशाना बनाना यूक्रेन की मदद करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अमेरिका को रूस के परे इन नतीजों पर भी विचार करना चाहिए. रूस को घेरने के चक्कर में अमेरिका को अपने सबसे भरोसेमंद मित्र भारत को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. भारत एक नैचुरल पार्टनर है.

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