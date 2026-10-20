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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘दिल्ली पुलिस अन्याय कर रही…’, CJP नेताओं की हिरासत पर बोले तमिलनाडु BJP के पूर्व प्रेसिडेंट

‘दिल्ली पुलिस अन्याय कर रही…’, CJP नेताओं की हिरासत पर बोले तमिलनाडु BJP के पूर्व प्रेसिडेंट

के. अन्नामलई ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट के SIR प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों का भी समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे संस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 20 Oct 2026 08:02 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलई ने मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठाया.

उन्होंने सीजेपी नेताओं की लगातार न्यायिक हिरासत जारी रहने को लेकर कानून के शासन पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, ‘मुझे अपने देश को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है. मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है और जज को इस मामले से अलग कर दिया है.’

CJP नेताओं को लेकर बोले के. अन्नामलई 

के. अन्नामलई ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ‘हो सकता है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध करने के कई तरीकों को लेकर सहमति नहीं रखता हूं, हो सकता हूं कि मैं CJP की कुछ हरकतों से भी सहमति न रखूं. यह बिल्कुल एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं.’

उन्होंने कहा, ‘सरकार को इन सवालों का जवाब देना ही है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मामूली उल्लंघन की वजह से गिरफ्तार करना और फिर उन्हें जेल में रखने के लिए लगातार समय पर बढ़ाना, यह सिर्फ CJP के नेताओं को और ज्यादा मजबूत करेंगे. मुझे यह कहते हुए डर लग रहा है कि दिल्ली पुलिस बहुत बड़ा अन्याय कर रही है.’

SIR पर राहुल गांधी के सवालों पर क्या बोले अन्नामलई?

इस दौरान वी द लीडर्स (We The Leaders) के संस्थापक के. अन्नामलई ने लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट के एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों का भी समर्थन किया है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी को एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन इससे उस संस्था को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 20 Oct 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
CJP K Annamalai DELHI POLICE Ashutosh Ranka Saurav Das
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