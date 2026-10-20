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हिंदी न्यूज़बिजनेसUPI-ATM या कार्ड फेल पर पैसा अटका? रोज 100 रुपए हर्जाना देगा बैंक

UPI-ATM या कार्ड फेल पर पैसा अटका? रोज 100 रुपए हर्जाना देगा बैंक

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि UPI या ATM पेमेंट फेल होने पर भी पैसे कट गए हों? क्या आप जानते हैं कि इसको लेकर RBI के क्या नियम हैं? नहीं पता होगा ना, तो आइये जानते हैं क्या कहते हैं नियम.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई UPI ट्रांजैक्शन किया हो या ATM कार्ड से पैसे निकाले हों और वो पैसे फंस गए हों. यानी कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया लेकिन फिर भी खाते से पैसे कट गए हों. अगर हां ऐसा हुआ है तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा होने पर RBI के नियम क्या कहते हैं? नहीं जानते हैं तो आइये आपको बताते हैं, क्या हैं नियम.

RBI के नियमों के मुताबिक, अगर बैंक तय समय के भीतर आपके पैसे वापस नहीं करता, तो आपको हर दिन की देरी के लिए 100 रुपये का मुआवजा मिल सकता है. ये मुआवजा तय समय सीमा खत्म होने के बाद की देरी पर लागू होता है.

इन मामलों में मिलेगा मुआवजा
अगर आपने UPI के जरिए किसी को पैसे भेजे हैं और खाते से पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में ये मुआवजा मिलेगा. इसके अलावा ATM से कैश निकालने पर, या दुकान पर UPI या कार्ड से पेमेंट करने पर यदि खाते से पैसे कट गए, लेकिन ATM से कैश नहीं निकला और ना ही कार्ड से पेमेंट हुआ है, तो ऐसे में ये मुआवजा आपको मिलेगा.

आमतौर पर ऐसी समस्याएं नेटवर्क की खराबी, स्लो इंटरनेट, ATM में कैश खत्म होने या बैंक के सर्वर में तकनीकी दिक्कत के कारण हो सकती हैं.

कितने दिन में लौटाने होंगे बैंक को पैसे?
RBI ने अलग-अलग तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पैसे वापस करने की समय सीमा तय की है. जैसे:

  • यदि UPI से पैसे भेजे है लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचे तो अगले दिन तक ये पैसे वापस आ जाने चाहिए.
  • यदि ATM से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाते से कट गए, तो 5 दिन के अंदर ही पैसे वापस खाते में आ जाना चाहिए.
  • दुकान पर UPI या कार्ड से पेमेंट फेल हुआ है, लेकिन पैसे कट गए, तो 5 दिन के अंदर ही पैसे वापस आ जाने चाहिए.

कैसे मिलेगा मुआवजा?
RBI के नियमों के मुताबिक, पात्र मामलों में बैंक को मुआवजा अपने आप, यानी ऑटोमैटिक तरीके से, ग्राहक के खाते में जमा करना चाहिए. इसके लिए ग्राहक को अलग से शिकायत या आवेदन की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, अगर पैसे वापस नहीं आते या मुआवजा नहीं मिलता, तो आपको बैंक में शिकायत करना चाहिए.

बता दें कि ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर फेल ट्रांजैक्शन पर अपने आप 100 रुपये नहीं मिलते. मुआवजा तभी लागू होता है, जब संबंधित ट्रांजैक्शन RBI के नियमों के दायरे में आता हो और बैंक तय समय सीमा का पालन न करे.

ये भी पढ़ें: देश में बिजली संकट, रात में अंधेरा छाएगा? 9 राज्यों ने मांगी एक्स्ट्रा बिजली

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 20 Oct 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
RBI Rules UPI Payment
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