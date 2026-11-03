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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में अमीरों की संख्या दोगुनी, 3 में से 1 टैक्सपेयर की कमाई 20 लाख के पार

भारत में अमीरों की संख्या दोगुनी, 3 में से 1 टैक्सपेयर की कमाई 20 लाख के पार

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर तीन में से एक टैक्सपेयर की सालाना आय 20 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. निवेश, ट्रेडिंग और बिजनेस से कमाई करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 03 Nov 2026 12:37 PM (IST)
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देश में कमाई और निवेश करने के तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब बड़ी संख्या में लोग सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि शेयर बाजार, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग और अपने कारोबार से भी पैसा कमा रहे हैं.

रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में हर तीन टैक्सपेयर्स में से लगभग एक की सालाना कमाई 20 लाख रुपये से अधिक है. रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में ज्यादा कमाई करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

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सैलरी के अलावा इनकम के दूसरे रास्ते अपना रहे लोग

रिपोर्ट के अनुसार, अब लोग कमाई के लिए नौकरी के अलावा दूसरे विकल्पों को भी अपना रहे हैं. असेसमेंट ईयर 2026-27 में करीब 47.3 फीसदी सेल्फ-फाइलर्स ने निवेश, बिजनेस, फ्रीलांसिंग या क्रिप्टोकरेंसी जैसे गैर-वेतन स्रोतों से कमाई की जानकारी दी. 2022-23 में यह आंकड़ा केवल 9.5 फीसदी था. इसके अलावा, दो या उससे ज्यादा गैर-वेतन स्रोतों से कमाई करने वाले लोगों का अनुपात भी 3.5 फीसदी से बढ़कर 24.4 फीसदी हो गया है.

50 लाख से ज्यादा कमाने वालों की संख्या भी बढ़ी

क्लियर टेक्स की 'हाओ इंडिया फाइल्ड इन 2026' रिपोर्ट के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2026-27 में 30.5 फीसदी सेल्फ-फाइलर्स ने अपनी सालाना ग्रॉस इनकम 20 लाख रुपये से अधिक बताई है. तीन साल पहले यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 में यह आंकड़ा 22.5 फीसदी था. वहीं, 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वाले टैक्सपेयर्स का हिस्सा भी लगभग दोगुना हो गया है. 2023-24 में यह 4.5 फीसदी था, जो 2026-27 में बढ़कर 8 फीसदी पहुंच गया.

महिलाओं की कमाई में भी दिखी बढ़ोतरी

रिपोर्ट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को लेकर भी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. 50 लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिला सेल्फ-फाइलर्स का हिस्सा 2025-26 में 3.7 फीसदी था, जो 2026-27 में बढ़कर 5.1 फीसदी हो गया. वहीं, 20 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी में एक साल के दौरान 23 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. पुरुषों के मामले में यह बढ़ोतरी 12 फीसदी रही. हालांकि, 20 लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाओं का अनुपात 27 फीसदी है, जबकि पुरुषों में यह 42 फीसदी है.

मिडिल क्लास भी निवेश और ट्रेडिंग में आगे

यह बदलाव केवल ज्यादा कमाई करने वाले लोगों तक सीमित नहीं है. 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स में भी निवेश और दूसरे स्रोतों से कमाई का चलन बढ़ा है. इस आय वर्ग के 49.6 फीसदी लोगों ने असेसमेंट ईयर 2026-27 में जटिल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए. पिछले साल यह हिस्सेदारी 36.2 फीसदी थी. इसमें शेयर बाजार, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग और छोटे कारोबार से जुड़ी कमाई शामिल है.

यह भी पढ़ें- इंश्योरेंस सेक्टर में हलचल, IRDAI ने फीस को लेकर बदले सभी नियम

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 12:37 PM (IST)
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