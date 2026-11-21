पैन कार्ड से जुड़ी एक छोटी-सी गलती भी आपको इनकम टैक्स विभाग के चक्कर लगवा सकती है. गुजरात के एक पटाखा कारोबार के साथ ऐसा ही मामला सामने आया है. क्लर्क की कथित गलती से उनके नाम पर दो पैन कार्ड जारी हो गए थे. इसके बाद आयकर विभाग ने उनके एक पैन कार्ड के आधार पर 7.60 लाख रुपए की रकम को छिपी हुई आय मान लिया. हालांकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की अहमदाबाद बेंच ने कारोबारी को अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है.

ट्रिब्यूनल ने अपील से जुड़े पुराने आदेश को रद्द करते हुए मामला दोबारा असेसिंग ऑफिसर के पास भेज दिया है. अब अधिकारी को नए सिरे से जांच करनी होगी कि कारोबारी ने अपनी आय पहले ही दूसरे पैन कार्ड के तहत दाखिल रिटर्न में दिखाई थी या नहीं.

कैसे शुरू हुआ दो पैन कार्ड का विवाद?

यह मामला वीजी अग्रवाल नाम के पटाखा कारोबारी से जुड़ा है. असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए उन्होंने एक पैन कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था. इसमें पटाखों के कारोबार से हुई पूरी कमाई की जानकारी दी गई थी. इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट भी जमा की गई थी.

लेकिन आयकर विभाग ने दूसरे पैन कार्ड नंबर के आधार पर दोबारा जांच शुरू कर दी. असेसिंग ऑफिसर ने 24 मार्च 2025 को कारवाई पूरी करते हुए 7.60 लाख रुपए को उनकी आय में जोड़ दिया. कारोबारी का कहना था कि इस कमाई पर पहले ही दूसरे पैन के तहत टैक्स रिटर्न में दाखिल किया जा चुका है. ऐसे में एक ही रकम पर दोबारा टैक्स लगाना बिल्कुल गलत है.

पहली अपील में नहीं मिली राहत

अग्रवाल ने अपने दावे के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट, कारोबार से जुड़े लोगों के खाते की पुष्टि और दूसरे डॉक्युमेंट्स जमा किए. उन्होंने दो पैन कार्ड जारी होने की गलती को लेकर हलफनामा भी दिया. लेकिन पहली अपील के दौरान वह अपना पक्ष और जरूरी सबूत सही तरीके से पेश नहीं कर सके. इस वजह से अपील अथॉरिटी ने आयकर विभाग के फैसले को बरकरार रखा.

ITAT ने दिया दोबारा सुनवाई का मौका

इसके बाद कारोबारी ने ITAT अहमदाबाद का रुख किया. ट्रिब्यूनल ने अपील अथॉरिटी का आदेश रद्द करते हुए इस मामले को नए सिरे से जांच के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास भेज दिया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि 7.60 लाख रुपए की टैक्स बढ़ोतरी पूरी तरह खत्म हो गई है. अंतिम फैसला दोबारा जांच के बाद ही लिया जाएगा.

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