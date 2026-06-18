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हिंदी न्यूज़बिजनेसShare Market Today: शेयर बाजार में जोरदार हलचल, RIL-Infosys ने बढ़ाया दबाव, HDFC Bank-L&T ने दी राहत

Share Market Today: शेयर बाजार में जोरदार हलचल, RIL-Infosys ने बढ़ाया दबाव, HDFC Bank-L&T ने दी राहत

Share Market Today 18 June 2026: शेयर बाजार में फिलहाल माहौल ठीक है, लेकिन उतार-चढ़ाव भी नजर आ रहा है. ऐसे में निवेशकों को थोड़ा ध्यान रखते हुए सोच-समझकर निवेश करना चाहिए.

Reported By : सृष्टि |  Updated at : 18 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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Share Market Today 18 June 2026: शेयर बाजार में गुरुवार को उतार-चढ़ाव का माहौल दिख रहा है. HDFC बैंक और L&T जैसे शेयरों ने बाजार को सहारा दिया, जबकि रिलायंस और इन्फोसिस में कमजोरी देखने को मिली. आज Nifty जहां फिलहाल 24,133.35-24,058.85 की रेंज में कारोबार कर रहा है तो वहीं, Sensex आज वीकली एक्सपायरी के चलते 77,281.83-77,044.39 की रेंज में फंसा हुआ है.

दिनभर क्यों झूलता रहा बाजार?

बाजार में निवेशक फिलहाल हर छोटी-बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता निवेशकों को सतर्क भी कर रही है. यही वजह है कि बाजार में दिनभर खरीदारी और बिकवाली का दौर चलता रहा.

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इन शेयरों ने संभाला मोर्चा

बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. खासकर HDFC बैंक और L&T के शेयरों ने बाजार को मजबूती दी. इन दोनों शेयरों में आई तेजी की वजह से बाजार ज्यादा नीचे नहीं गया.

कौन बना दबाव की वजह?

दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस के शेयरों में कमजोरी देखने को मिली. ये दोनों शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, इसलिए इनमें गिरावट का असर पूरे बाजार पर पड़ा.

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निवेशकों की नजर अब किस पर?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों के रुख पर रहेगी. अगर अंतरराष्ट्रीय संकेत सकारात्मक रहे तो बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है.

क्या करना चाहिए?

बाजार लगातार कई दिनों से तेजी दिखा रहा है. ऐसे में कुछ शेयरों में मुनाफावसूली भी हो सकती है. आज निवेशक जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय मजबूत कंपनियों पर फोकस करें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 18 Jun 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Business News Stock Market SHARE MARKET
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