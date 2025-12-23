Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ola Electric Stock Fall: शेयर बाजार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. शेयरों की कीमत अपने पीक से अब तक 78 प्रतिशत तक टूट चुकी है.

कंपनी शेयरों में आई गिरावट से घरेलू निवेशकों के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा हैं. ग्लोबल निवेशकों में सॉफ्टबैंक के स्वामित्व वाली SVF II Ostrich (DE) LLC और टेमासेक होल्डिंग्स से जुड़ी MacRitchie Investments शामिल हैं. निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा हैं कि, क्या शेयर को होल्ड करें या बेंच दें?

बीएसई पर कंपनी का हाल

बीएसई पर मंगलवार, 23 दिसंबर के कारोबारी दिन की समाप्ति पर कंपनी शेयरों में हल्की तेजी देखी गई थी. कंपनी शेयर 0.26 प्रतिशत या 0.09 रुपये की तेजी के साथ 34.76 रुपये पर बंद हुए थे. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 34.60 रुपये पर की थी.

निवेशकों को जबरदस्त नुकसान हुआ हैं.

शेयर में आई तेज गिरावट ने ओला इलेक्ट्रिक के निवेशकों को बड़ा झटका दिया हैं. कंपनी के शेयर अपने उच्चतम स्तर से करीब 78 फीसदी तक टूट चुके हैं. जिससे निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 7,956 करोड़ रुपये की कमी आ गई है.

सॉफ्टबैंक को अब तक 32 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा हैं. सॉफ्टबैंक को अपने निवेश की लागत से करीब 1,083 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसी तरह MacRitchie Investments को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है.

रिटेल निवेशकों के लिए सलाह

नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज के डायरेक्टर-इक्विटी स्ट्रैटेजी, क्रांति बथिनी ने निवेशकों के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की सलाह दी है. उनका मानना है कि, इतने बड़े नुकसान के बाद शेयर से बाहर निकलने का यह सही समय नहीं है.

बतौर क्रांति निवेशकों को कुछ और तिमाहियों का इंतजार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि, जो निवेशक ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, वे कंट्रा बेट कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

