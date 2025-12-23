इस कंपनी के शेयर तीन दिन में 21% तक लुढ़के, निवेशकों को लगा तगड़ा झटका, जानें वजह
शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन 23 दिसंबर को ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर करीब 8 फीसदी तक टूट गए हैं...
Meesho Share Price: भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 23 दिसंबर को ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर करीब 8 फीसदी तक टूट गए हैं.
पिछले तीन दिनों के कंपनी शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो, इसमें 21 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी जा रही है. साथ ही कंपनी के मार्केट कैप में भी कमी आई है. यह घटकर 85,000 करोड़ के नीचे आ गई है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल और इस गिरावट की वजह...
बीएसई पर कंपनी का हाल
बीएसई पर कंपनी के शेयर मंगलवार, दोपहर करीब 2:35 बजे 8.22 प्रतिशत या 16.60 रुपये की गिरावट के साथ 185.45 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. कारोबारी दिन की शुरुआत शेयरों ने 190.35 रुपये पर की थी.
शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान कंपनी शेयरों ने 254.65 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 153.95 रुपये है.
आखिर क्यों टूटे कंपनी के शेयर?
बाजार जानकारों के मुताबिक, इस गिरावट के पीछे मुनाफावसूली एक बड़ा कारण हो सकती हैं. शेयरों की लिस्टिंग के बाद से इनमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. लिस्टिंग के बाद शेयर बहुत तेजी से ऊपर गए थे. जिसके कारण कम समय में इसकी वैल्यूएशन में काफी इजाफा हुआ. शेयरों की बढ़ी कीमतों को निवेशकों ने प्रॉफिट में बदलने के लिए मुनाफावसूली शुरू कर दी.
विशेषज्ञ का राय
INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने मनीकंट्रोल हिंदी से बातचीत में बताया कि, मीशो के शेयर में आई हालिया तेजी ने इसे कई ब्रोकरेज हाउस के तय टारगेट प्राइस से काफी आगे पहुंचा दिया था.
इसका मतलब यह है कि शेयर से जुड़े ज्यादातर पॉजिटिव फैक्टर्स पहले ही कीमत में दिख चुके थे. उन्होंने कहा कि, फिलहाल निवेशकों का भरोसा शॉर्ट टर्म कमाई से ज्यादा कंपनी के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पर टिका हुआ हैं.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच इन सेक्टर्स ने कराया निवेशकों का मुनाफा, जानें डिटेल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL