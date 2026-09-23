महिलाओं को बड़ी राहत, आटा गूंदने की मशीन हो गई सस्ती, 34% तक गिर गए दाम

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अक्सर जिन घरों में पति-पत्नी दोनों ही नौकरी करते हो, तो ऐसे में एक महिला के लिए नौकरी के साथ-साथ घर का काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज सुबह नाश्ता बनाना और साथ ही बच्चों के लिए टिफिन तैयार करने में ही काफी समय चला जाता है और उसके बाद खुद नौकरी पर जाना आसान काम नहीं है. लेकिन ऐसे में आप अपने किचन में कुछ ऐसी मशीन रख सकती हैं, जिससे आपका काम काफी हद तक आसान हो सकता है.

आप अपने काम को आसान बनाने के लिए आटा गूंदने की मशीन खरीद सकती हैं, जिससे रोजाना आटा गूंदने का झंझट खत्म हो जाएगा. खास बात तो यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर तो इस मशीन पर काफी छूट भी मिल रही है. इस मशीन में आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस इसमें आप आटा और पानी डाल दें और मशीन खुद ही डो तैयार कर देती है. जब तक आप अपने दूसरे काम भी निपटा सकते हैं.

Amazon पर मिल रही है आटा गूंदने की मशीन

1. Clearline Atta Kneader 650W

अमेजन पर Clearline Atta Kneader 4,399 पर मिल रही है. इस मशीन की MRP 6,645 है, लेकिन अमेजन पर 34 प्रतिशत तक दाम में गिरावट आई है, जिसके बाद अब ये 4,399 रुपये में मिल रहा है.

2. DYLECT BetterMix Stand Mixer 1300W

अमेजन पर DYLECT BetterMix Stand Mixer की कीमत 6,499 है, लेकिन इसकी MRP 11,999 है, लेकिन इसपर 46 प्रतिशत तक की छूट दी गई है. इसमें 1300W मोटर, 5 लीटर का बाउल और 8 स्पीड और Pulse Function दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें Dough Hook, Whisk और Beater भी मिलते हैं यानी आप आटा गूंदने के साथ दूसरे Mixing काम भी कर सकते हैं.

3. AGARO Royal Stand Mixer 1000w

अमेजन पर AGARO Royal Stand Mixer की कीमत 6,499 है. इसकी MRP 11,495 है, लेकिन इस पर 43 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है. जिसके बाद इसकी कीमत 6,499 है. इसमें भी 1000W मोटर, 8 स्पीड Pulse Function और 5 लीटर स्टेनलेस स्टील बाउल मिलता है.

Flipkart पर भी हैं कई ऑप्शन

1.Glen Automatic Electric Atta kneader

फ्लिपकार्ट पर Glen Automatic Electric Atta kneader SA3032DM की कीमत 4,450 है. इसकी MRP 6,665 है, लेकिन इस पर 33 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है. जिसके बाद ये 4,450 रुपये में खरीदा जा सकता है. ये आटा गूंदने और डो तैयार करने में आपके काफी काम आ सकता है.

2. Glen Electric Atta Maker 3L, 650W

फ्लिपकार्ट पर Glen Electric Atta Maker 4,650 रुपये में मिल रहा है. इसकी MRP 6,995 रुपये है, लेकिन इस पर 34 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है,जिसके बाद इसकी कीमत 4,650 रुपये है.

3. KENT Stand Mixer 1300W

अगर किसी महिला को केवल आटा गूंदने की मशीन नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पज मशीन की तलाश है तो फ्लिपकार्ड पर KENT Stand Mixer मिल रहा है, जिसकी कीमत 7,900 है, लेकिन 14 प्रतिशत की छूट के बाद आपको ये 6,799 रुपये में मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल आप Whisk, Mix और Knead जैसे कामों के लिए जरूरी है.

सबसे सस्ती मशीन कौन सी है?

Glen Automatic Electric Atta kneader SA3032DM सबसे कम कीमत में मिल रही है. इसकी MRP 6,665 है, लेकिन 33 प्रतिशत की छूट के बाद ये 4,450 रुपये में मिल रही है. वहीं अमेजन पर Clearline Atta Kneader की MRP 6,645 है, लेकिन 34 प्रतिशत की छूट के बाद 4,399 रुपये में मिल रही है.

खरीदारी से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान

अगर आप ऑफिसी जाती हैं तो आपके लिए आटा गूंदने की मशीन काम आ सकती है. आप इसे अपने बजट और जरूरत के हिसाब से आसानी से अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. लेकिन खरीदने से पहले एक बात का ध्यान रखें, कि Amazon और Flipkart पर कीमत, डिस्काउंट और उपलब्धता बदल सकती है. इसलिए खरीदने से पहले ऑफर और रेट अच्छे से चेक करें.

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