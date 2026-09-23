गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमहिलाओं को बड़ी राहत, आटा गूंदने की मशीन हो गई सस्ती, 34% तक गिर गए दाम

महिलाओं को बड़ी राहत, आटा गूंदने की मशीन हो गई सस्ती, 34% तक गिर गए दाम

ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए आटा गूंथने की मशीन काफी काम आ सकती है, इससे उनका काफी समय भी बचेगा. खास बात तो यह है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट आटा गूंथने की मशीन पर अच्छी-खासी छूट भी मिल रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खरीदने से पहले बजट, ज़रूरत और वर्तमान ऑफ़र जांचें।

अक्सर जिन घरों में पति-पत्नी दोनों ही नौकरी करते हो, तो ऐसे में एक महिला के लिए नौकरी के साथ-साथ घर का काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज सुबह नाश्ता बनाना और साथ ही बच्चों के लिए टिफिन तैयार करने में ही काफी समय चला जाता है और उसके बाद खुद नौकरी पर जाना आसान काम नहीं है. लेकिन ऐसे में आप अपने किचन में कुछ ऐसी मशीन रख सकती हैं, जिससे आपका काम काफी हद तक आसान हो सकता है.

आप अपने काम को आसान बनाने के लिए आटा गूंदने की मशीन खरीद सकती हैं, जिससे रोजाना आटा गूंदने का झंझट खत्म हो जाएगा. खास बात तो यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर तो इस मशीन पर काफी छूट भी मिल रही है. इस मशीन में आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस इसमें आप आटा और पानी डाल दें और मशीन खुद ही डो तैयार कर देती है. जब तक आप अपने दूसरे काम भी निपटा सकते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
NSE IPO: 20 इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने कमीशन और फीस से कमाए 186 करोड़
NSE IPO: 20 इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने कमीशन और फीस से कमाए 186 करोड़
बिजनेस
फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार नहीं लगाएगी कानूनी रोक, दीवाली-छठ पर होंगे महंगे
फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार नहीं लगाएगी कानूनी रोक, दीवाली-छठ पर होंगे महंगे
बिजनेस
देश का सबसे महंगा घर, एंजल वन के मालिक ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर
देश का सबसे महंगा घर, एंजल वन के मालिक ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर
बिजनेस
बैंक हड़ताल की पूरी पड़ताल, किसने दिन रहेंगे बंद, क्या UPI-ATM सर्विस पर होगा असर?
बैंक हड़ताल की पूरी पड़ताल, किसने दिन रहेंगे बंद, क्या UPI-ATM सर्विस पर होगा असर?

Amazon पर मिल रही है आटा गूंदने की मशीन

1. Clearline Atta Kneader 650W

अमेजन पर Clearline Atta Kneader 4,399 पर मिल रही है. इस मशीन की MRP 6,645 है, लेकिन अमेजन पर 34 प्रतिशत तक दाम में गिरावट आई है, जिसके बाद अब ये 4,399 रुपये में मिल रहा है. 

2. DYLECT BetterMix Stand Mixer 1300W 

अमेजन पर DYLECT BetterMix Stand Mixer की कीमत 6,499 है, लेकिन इसकी MRP 11,999 है, लेकिन इसपर 46 प्रतिशत तक की छूट दी गई है. इसमें 1300W मोटर, 5 लीटर का बाउल और 8 स्पीड और Pulse Function दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें Dough Hook, Whisk और Beater भी मिलते हैं यानी आप आटा गूंदने के साथ दूसरे Mixing काम भी कर सकते हैं.

3. AGARO Royal Stand Mixer 1000w 

अमेजन पर AGARO Royal Stand Mixer की कीमत 6,499 है. इसकी MRP 11,495 है, लेकिन इस पर 43 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है. जिसके बाद इसकी कीमत 6,499 है. इसमें भी 1000W मोटर, 8 स्पीड Pulse Function और 5 लीटर स्टेनलेस स्टील बाउल मिलता है.

Flipkart पर भी हैं कई ऑप्शन

1.Glen Automatic Electric Atta kneader 

फ्लिपकार्ट पर Glen Automatic Electric Atta kneader SA3032DM की कीमत 4,450 है. इसकी MRP 6,665 है, लेकिन इस पर 33 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है. जिसके बाद ये 4,450 रुपये में खरीदा जा सकता है. ये आटा गूंदने और डो तैयार करने में आपके काफी काम आ सकता है.

2. Glen Electric Atta Maker 3L, 650W 

फ्लिपकार्ट पर Glen Electric Atta Maker 4,650 रुपये में मिल रहा है. इसकी MRP 6,995 रुपये है, लेकिन इस पर 34 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है,जिसके बाद इसकी कीमत 4,650 रुपये है. 

3. KENT Stand Mixer 1300W

अगर किसी महिला को केवल आटा गूंदने की मशीन नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पज मशीन की तलाश है तो फ्लिपकार्ड पर KENT Stand Mixer मिल रहा है, जिसकी कीमत 7,900 है, लेकिन 14 प्रतिशत की छूट के बाद आपको ये 6,799 रुपये में मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल आप Whisk, Mix और Knead जैसे कामों के लिए जरूरी है.

सबसे सस्ती मशीन कौन सी है?

Glen Automatic Electric Atta kneader SA3032DM सबसे कम कीमत में मिल रही है. इसकी MRP 6,665 है, लेकिन 33 प्रतिशत की छूट के बाद ये 4,450 रुपये में मिल रही है. वहीं अमेजन पर Clearline Atta Kneader की  MRP 6,645 है, लेकिन 34 प्रतिशत की छूट के बाद 4,399 रुपये में मिल रही है.

खरीदारी से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान

अगर आप ऑफिसी जाती हैं तो आपके लिए आटा गूंदने की मशीन काम आ सकती है. आप इसे अपने बजट और जरूरत के हिसाब से आसानी से अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. लेकिन खरीदने से पहले एक बात का ध्यान रखें, कि Amazon और Flipkart पर कीमत, डिस्काउंट और उपलब्धता बदल सकती है. इसलिए खरीदने से पहले ऑफर और रेट अच्छे से चेक करें. 

600 कम हो गए गैस सिलेंडर के दाम, लेटेस्ट रेट के साथ जानें डिस्काउंट की वजह

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Dough Kneading Machine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
NSE IPO: 20 इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने कमीशन और फीस से कमाए 186 करोड़
NSE IPO: 20 इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने कमीशन और फीस से कमाए 186 करोड़
बिजनेस
फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार नहीं लगाएगी कानूनी रोक, दीवाली-छठ पर होंगे महंगे
फ्लाइट टिकटों के दाम पर सरकार नहीं लगाएगी कानूनी रोक, दीवाली-छठ पर होंगे महंगे
बिजनेस
देश का सबसे महंगा घर, एंजल वन के मालिक ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर
देश का सबसे महंगा घर, एंजल वन के मालिक ने 711 करोड़ में खरीदा पूरा टावर
बिजनेस
बैंक हड़ताल की पूरी पड़ताल, किसने दिन रहेंगे बंद, क्या UPI-ATM सर्विस पर होगा असर?
बैंक हड़ताल की पूरी पड़ताल, किसने दिन रहेंगे बंद, क्या UPI-ATM सर्विस पर होगा असर?
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
UP चुनाव: BJP की सहयोगी इस पार्टी ने किया 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
जमुई कांड: नंदन यादव के गांव वाले नाराज, बोले- लड़की गलत, बताया कैसे हुई घटना
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget