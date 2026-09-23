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हिंदी न्यूज़बिजनेस600 कम हो गए गैस सिलेंडर के दाम, लेटेस्ट रेट के साथ जानें डिस्काउंट की वजह

600 कम हो गए गैस सिलेंडर के दाम, लेटेस्ट रेट के साथ जानें डिस्काउंट की वजह

ग्रामीण इलाकों में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर गैस एजेंसियां 600 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही हैं. इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, घरेलू LPG के दाम नहीं घटे हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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  • कमर्शियल LPG सिलेंडर बाजार में सामान्य
  • उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 19 किलो सिलेंडर 600 रुपये तक सस्ता.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में कम मांग, एजेंसियां दे रही बंपर छूट.

अप्रैल-मई के दौरान ईरान-अमेरिका में जंग के शुरुआती दिनों में सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई सीमित कर दी थी. वहीं, आज बाजारों में कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य और सुलभ हो चुकी है. आलम तो यह है कि अब गैस एजेंसिया डिस्काउंट में कमर्शियल सिलेंडर बेचने लगे हैं. जी हां, यह बात पूरी तरह सच है. 

कहां मिल रहा डिस्काउंट?

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल LPG की कीमतों में एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां कुछ डिस्ट्रीब्यूटर 19-किलो वाला सिलेंडर तय सरकारी रेट से काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं.

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News18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की कुछ गैस एजेंसियों में कमर्शियल LPG सिलेंडर सरकारी कीमत से लगभग 200 से 600 रुपये कम में बेचे जा रहे हैं. कुशीनगर में 19-किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का सरकारी रेट लगभग 2,946 रुपये है, जबकि कुछ ग्राहकों को यह सिलेंडर 2,400 से 2,700 रुपये में मिल रहा है.

क्यों कम रेट पर बेचे जा रहे गैस सिलेंडर?

बता दें कि कीमतों में यह कमी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की तरफ से नहीं की गई है. कमर्शियल गैस सिलेंडर यहां डिस्काउंट पर इसलिए बेचे जा रहे हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों या छोटे कस्बों में कमर्शियल सिलेंडर की डिमांड कम है.

19-किलो के LPG सिलेंडर का इस्तेमाल खास तौर पर रेस्तरां, होटल, खाने-पीने के स्टॉल, मिठाई की दुकानें और कैटरिंग बिजनेस के लिए किया जाता है और छोटे बाजारों में इन सेक्टर से मांग काफी है. इस वजह से कुछ एजेंसियों के पास स्टॉक बच गया है, जिसे डिस्काउंट पर बेचकर क्लियर किया जा रहा है. 

घरेलू सिलेंडर पर नहीं कोई राहत

आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसकी कीमतें पूरी तरह से स्थिर हैं. दिल्ली में आज इसकी कीमत 944 रुपये, मुंबई में कीमत 941.50 रुपये, कोलकाता में कीमत 968.50 रुपये और चेन्नई में रेट 947.50 रुपये है. आज देश में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में भी कोई बदलाव नहीं है. दिल्ली में इसकी कीमत 2,747.50 रुपये है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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