600 कम हो गए गैस सिलेंडर के दाम, लेटेस्ट रेट के साथ जानें डिस्काउंट की वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कमर्शियल LPG सिलेंडर बाजार में सामान्य

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 19 किलो सिलेंडर 600 रुपये तक सस्ता.

ग्रामीण क्षेत्रों में कम मांग, एजेंसियां दे रही बंपर छूट.

अप्रैल-मई के दौरान ईरान-अमेरिका में जंग के शुरुआती दिनों में सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई सीमित कर दी थी. वहीं, आज बाजारों में कमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य और सुलभ हो चुकी है. आलम तो यह है कि अब गैस एजेंसिया डिस्काउंट में कमर्शियल सिलेंडर बेचने लगे हैं. जी हां, यह बात पूरी तरह सच है.

कहां मिल रहा डिस्काउंट?

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के ग्रामीण इलाकों में कमर्शियल LPG की कीमतों में एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां कुछ डिस्ट्रीब्यूटर 19-किलो वाला सिलेंडर तय सरकारी रेट से काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं.

News18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की कुछ गैस एजेंसियों में कमर्शियल LPG सिलेंडर सरकारी कीमत से लगभग 200 से 600 रुपये कम में बेचे जा रहे हैं. कुशीनगर में 19-किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का सरकारी रेट लगभग 2,946 रुपये है, जबकि कुछ ग्राहकों को यह सिलेंडर 2,400 से 2,700 रुपये में मिल रहा है.

क्यों कम रेट पर बेचे जा रहे गैस सिलेंडर?

बता दें कि कीमतों में यह कमी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की तरफ से नहीं की गई है. कमर्शियल गैस सिलेंडर यहां डिस्काउंट पर इसलिए बेचे जा रहे हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों या छोटे कस्बों में कमर्शियल सिलेंडर की डिमांड कम है.

19-किलो के LPG सिलेंडर का इस्तेमाल खास तौर पर रेस्तरां, होटल, खाने-पीने के स्टॉल, मिठाई की दुकानें और कैटरिंग बिजनेस के लिए किया जाता है और छोटे बाजारों में इन सेक्टर से मांग काफी है. इस वजह से कुछ एजेंसियों के पास स्टॉक बच गया है, जिसे डिस्काउंट पर बेचकर क्लियर किया जा रहा है.

घरेलू सिलेंडर पर नहीं कोई राहत

आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसकी कीमतें पूरी तरह से स्थिर हैं. दिल्ली में आज इसकी कीमत 944 रुपये, मुंबई में कीमत 941.50 रुपये, कोलकाता में कीमत 968.50 रुपये और चेन्नई में रेट 947.50 रुपये है. आज देश में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में भी कोई बदलाव नहीं है. दिल्ली में इसकी कीमत 2,747.50 रुपये है.

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