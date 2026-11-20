अगर आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है और आप उससे कमाई करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए एक नया रास्ता खुल सकता है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से निजी दोपहिया वाहनों को Rapido, Ola और Uber जैसे ऐप के जरिए बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति देने की अपील की है. इससे बाइक मालिकों को ज्यादा कमाई का मौका मिल सकता है. साथ ही, लोगों को कम दूरी की यात्रा के लिए सस्ते साधन भी मिल सकते हैं.

गडकरी ने बुधवार को 'RIDE: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज' कार्यक्रम में यह बात कही है. उन्होंने राज्यों के परिवहन अधिकारियों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को लागू करने के लिए कहा. ये दिशा-निर्देश जुलाई 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए थे. इनके तहत राज्य सरकारें निजी तौर पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित कंपनियों के जरिए यात्रियों को ले जाने की अनुमति दे सकती हैं. हालांकि, अभी कई राज्यों में इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया है.

किन राज्यों में लागू हुए हैं बाइक टैक्सी के नियम?

गडकरी के मुताबिक, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने 2025 की गाइडलाइंस को पूरी तरह लागू किया है. वहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं. मंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों से बात की है और निजी मोटरसाइकिलों को बाइक टैक्सी के तौर पर चलाने की अनुमति देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है.

बाइक मालिकों को कैसे मिलेगा कमाई का मौका?

गडकरी का मानना है कि जिन लोगों के पास पहले से बाइक या स्कूटर मौजूद है, उन्हें इन वाहनों के जरिए कमाई करने का मौका मिलना चाहिए. इससे बेरोजगारी और आर्थिक परेशानी से निपटने में भी मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए, जिनसे वे ख़ुदारी के साथ अपना जीवन चला सकें.

मंत्री ने यह भी कहा कि अगर इस तरह की पहल से 15-20 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो इसका बड़ा आर्थिक असर हो सकता है. इससे परिवारों की आमदनी बढ़ सकती है और बच्चों की पढ़ाई व भविष्य के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

बाइक टैक्सी पर 2025 की गाइडलाइंस क्या कहती हैं?

मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत राज्य सरकारों को निजी यानी नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़कर यात्रियों को सफर कराने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए राज्य सरकारें मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 67(3) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं.

हालांकि, इन दिशा-निर्देशों का मकसद लोगों को सस्ता और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है. इसके अलावा, बाइक टैक्सी से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. साथ ही इससे दोपहिया वाहन मालिकों के लिए कमाई के नए अवसर भी बन सकते हैं.

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