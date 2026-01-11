Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







NTPC Share News: सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन सोमवार 12 जनवरी 2026 को सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रह सकती है. इसके पीछे एक समझौते को लेकर आई खबर है. दरअसल, एनटीपीसी लिमिटेड ने महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी के साथ मिलकर 9 जनवरी 2026 को सिन्नार थर्मल पावर लिमिटेड (एसटीपीएल) को खरीदने के लिए शेयरधारक समझौता किया है.

इस डील की कुल वैल्यू करीब 3,800 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस बड़े समझौते की खबर के बाद आने वाले कारोबारी सत्रों में स्टॉक में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की उम्मीद की जा रही हैं. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन....

सिन्नार थर्मल पावर को लेकर एनटीपीसी की बड़ी पहल

एनटीपीसी लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी ने सिन्नार थर्मल पावर लिमिटेड (STPL) के अधिग्रहण से जुड़ा एक अहम कदम उठाया है. दोनों कंपनियों ने 9 जनवरी 2026 को शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. जिसकी जानकारी एनटीपीसी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है.

एसटीपीएल के अधिग्रहण के लिए एनटीपीसी और एमएसपीजीसी ने मिलकर एक संयुक्त योजना पेश की थी. जिसे 28 नवंबर 2025 को दिल्ली स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल चुकी है. एसटीपीएल के पास महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर में स्थित 1,350 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है. जिसमें 270-270 मेगावाट की पांच यूनिट शामिल हैं.

डील के बाद बढ़ेगी एनटीपीसी की क्षमता

एनटीपीसी और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी की इस डील में बराबर की हिस्सेदारी होने वाली है. करीब 3,800 करोड़ रुपये की इस डील में 50-50 फीसदी हिस्सेदारी दोनों की होगी.

एनसीएलटी से मंजूरी मिलने के बाद यह अधिग्रहण 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा. इस सौदे के बाद एनटीपीसी समूह की कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 86,987 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है.

बीएसई पर शेयरों का हाल

बीएसई पर शु्क्रवार 9 जनवरी को एनटीपीसी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. कंपनी शेयरों ने 2.34 प्रतिशत या 8.05 रुपये की गिरावट के साथ 336.05 रुपये पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. दिन की शुरुआत शेयरों ने 343.95 रुपये पर की थी.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 371.10 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 292.70 रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

