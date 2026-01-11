हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसशेयर बाजार की चाल पर इस हफ्ते किन फैक्टर्स का होगा असर; विशेषज्ञों ने कही यह बात, जानें डिटेल

शेयर बाजार की चाल पर इस हफ्ते किन फैक्टर्स का होगा असर; विशेषज्ञों ने कही यह बात, जानें डिटेल

इस सप्ताह बाजार की चाल टीसीएस और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों, महंगाई के आंकड़ों और वैश्विक रुझानों से तय होगी. विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों पर भी बाजार की पैनी नजर रहेगी..

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 11 Jan 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Week Outlook: भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह बाजार की चाल टीसीएस और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों, महंगाई के आंकड़ों और वैश्विक रुझानों से तय होगी. विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों पर भी बाजार की पैनी नजर रहेगी. आइए जानते हैं, इस सप्ताह कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल...

विशेषज्ञ की राय 

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, यह सप्ताह पर्याप्त आर्थिक गतिविधियों के साथ कंपनियों के तिमाही नतीजों का दौर शुरू होगा. निवेशक भारत की खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़ों पर करीब से नजर रखेंगे. साथ ही आईटी, बैंकिंग, वित्त और ऊर्जा क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम भी केंद्र में रहेंगे.

उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर बाजार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नजर रखेगा, जिसमें ट्रंप के शुल्क की वैधता तय होनी है. यह फैसला बाजार की धारणा के लिए एक बड़ा कारक बन सकता है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इस सप्ताह डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रहेगी. 

ये फैक्टर तय करेंगे बाजार की चाल 

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौर ने कहा, घरेलू मोर्चे पर तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो रही है. इससे सूचकांक की दिशा और अलग-अलग क्षेत्रों की दिशा तय होगी. टीसीएस, एचसीएल टेक, इंफोसिस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक महिंद्रा जैसी कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं. 

इन कंपनियों की टिप्पणियां और प्रबंधन का भविष्य के लिए मार्गदर्शन बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार के लिए मंदी भरा रहा, जहां अमेरिकी शुल्क की नई धमकियों, भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण गिरावट हुई. 

पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 2,185.77 अंक (2.54 प्रतिशत) और निफ्टी 645.25 अंक (2.45 प्रतिशत) टूट गया. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि इस सप्ताह भारत में दिसंबर महीने की खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे.

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार पर दिख सकता है अर्निंग्स सीजन का असर; इस सप्ताह कई कंपनियां पेश करेंगी तिमाही नतीजे, निवेशकों की रहेगी पैनी नजर

Published at : 11 Jan 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Stock Market This Week Stock Market Week Outlook
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira के Birthday पर दादीसा ​​का surprise, खुशियों से भरा Poddar House
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
'पहले ये बताएं कि बीजेपी आपके संपर्क में है या नहीं', केशव मौर्य के बयान पर भड़के अखिलेश यादव
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
इंडिया
ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर
ISRO नए साल पर पहला धमाका करने के लिए तैयार! अंतरिक्ष में जाएगी भारत की एक्स-रे नजर
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
शिक्षा
UPSC Exam 2026: UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
ट्रेंडिंग
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी- वीडियो वायरल
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget