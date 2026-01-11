शेयर बाजार की चाल पर इस हफ्ते किन फैक्टर्स का होगा असर; विशेषज्ञों ने कही यह बात, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Week Outlook: भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह बाजार की चाल टीसीएस और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों, महंगाई के आंकड़ों और वैश्विक रुझानों से तय होगी. विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों पर भी बाजार की पैनी नजर रहेगी. आइए जानते हैं, इस सप्ताह कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल...

विशेषज्ञ की राय

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, यह सप्ताह पर्याप्त आर्थिक गतिविधियों के साथ कंपनियों के तिमाही नतीजों का दौर शुरू होगा. निवेशक भारत की खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़ों पर करीब से नजर रखेंगे. साथ ही आईटी, बैंकिंग, वित्त और ऊर्जा क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम भी केंद्र में रहेंगे.

उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर बाजार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नजर रखेगा, जिसमें ट्रंप के शुल्क की वैधता तय होनी है. यह फैसला बाजार की धारणा के लिए एक बड़ा कारक बन सकता है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इस सप्ताह डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रहेगी.

ये फैक्टर तय करेंगे बाजार की चाल

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौर ने कहा, घरेलू मोर्चे पर तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो रही है. इससे सूचकांक की दिशा और अलग-अलग क्षेत्रों की दिशा तय होगी. टीसीएस, एचसीएल टेक, इंफोसिस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक महिंद्रा जैसी कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं.

इन कंपनियों की टिप्पणियां और प्रबंधन का भविष्य के लिए मार्गदर्शन बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार के लिए मंदी भरा रहा, जहां अमेरिकी शुल्क की नई धमकियों, भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण गिरावट हुई.

पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 2,185.77 अंक (2.54 प्रतिशत) और निफ्टी 645.25 अंक (2.45 प्रतिशत) टूट गया. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि इस सप्ताह भारत में दिसंबर महीने की खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे.

