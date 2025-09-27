NTPC ने सरकार को दिया 3248 करोड़ रुपए का फाइनल डिविडेंड, क्या सोमवार को शेयर में रहेगी तेजी?

NTPC Dividend: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) को 3248 करोड़ रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया है. कंपनी ने बताया कि शुक्रवार को एनटीपीसी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर को फाइनल डिविडेंड सौंपा.

इस मौके पर एनटीपीसी के कई पदाधिकारी और बिजली सचिव पंकज अग्रवाल भी मौजूद रहे. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर पोस्ट करके जानकारी दी. 25 सितंबर] 2025 को एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 3248 करोड़ रुपए के अंतिम लाभांश का भुगतान किया, यह राशि कंपनी के कुल शेयर पूंजी का 33.50 प्रतिशत है.

32 सालों से डिविडेंड दे रही कंपनी

32 सालों से एनटीपीसी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दे रही है. बात करें 2024-25 वित्तीय वर्ष की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 8,096 करोड़ रुपये का कुल डिविडेंड दिया है. जो 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 8.35 रुपये बैठता है. एनटीपीसी लगभग 84 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने की कैपेसिटी रखती है. एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है.

NTPC ने शेयरधारकों को दिया है अच्छा मुनाफा

एनटीपीसी ने 29 जुलाई को चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी. कंपनी ने जानकारी दी कि उनका स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5.85 प्रतिशत से बढ़कर 4,774 करोड़ रुपये हुआ है. साथ ही पिछले वित्त वर्ष इसी अवधि में एनटीपीसी का मुनाफा 4,511 करोड़ रुपये था. हालांकि शुक्रवार को एनटीपीसी के शेयर में 0.68 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. कारोबार समाप्ति पर यह 338.20 रुपए पर बंद हुआ. कंपनी निवेशक का ध्यान अब सोमवार को कंपनी के शेयरों पर होगा. आखिर यह किस तरह का व्यवहार करेगी.

