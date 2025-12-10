हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबर्थडे पर नीता अंबानी की तरफ से गिफ्ट ‘ट्रि हाउस लर्निंग हब’ का NMAJS ने किया उद्घाटन

बर्थडे पर नीता अंबानी की तरफ से गिफ्ट ‘ट्रि हाउस लर्निंग हब’ का NMAJS ने किया उद्घाटन

उद्घाटन के दौरान नीता अंबानी ने बच्चों को प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि यह ट्री हाउस बच्चों के सपनों, कल्पनाओं और खोज की यात्रा का स्थान बने.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Dec 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

NMAJS Inaugurates Two-Storey Tree House Learning Hub: मुंबई में नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल (NMAJS) ने एक दो-स्तरीय ट्री हाउस का उद्घाटन किया, जिसे संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में NMAJS और धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) के छात्रों के लिए समर्पित किया है.  प्रकृति, रचनात्मकता और खोजबीन को केंद्र में रखते हुए तैयार किया गया यह ट्री हाउस छह विशेष शिक्षण व खेल क्षेत्रों से युक्त है—जिनमें बच्चों के लिए हैंड्स-ऑन गतिविधियों वाला ‘किड्स मेकर स्पेस’, समस्या-समाधान कौशल विकसित करने वाला ‘क्रिटिकल थिंकिंग एरिया’, बिना किसी संरचना के खेलने के लिए ‘फ्री प्ले एरिया’, अभिव्यक्ति व कहानी कहने के लिए ‘परफॉर्मेंस कॉर्नर’, दिमागी चुनौतियों वाला ‘पज़ल गेम ज़ोन’ और हरियाली के बीच शांतिपूर्ण पठन के लिए एक ‘लाइब्रेरी नुक’ शामिल है. 

उद्घाटन के दौरान नीता अंबानी ने बच्चों को प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि यह ट्री हाउस बच्चों के सपनों, कल्पनाओं और खोज की यात्रा का स्थान बने. स्कूल प्रशासन के अनुसार यह पहल सिर्फ एक खेल क्षेत्र नहीं, बल्कि अनुभव-आधारित शिक्षा और समग्र विकास को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है, जो बच्चों को रचनात्मक, भावनात्मक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाते हुए उन्हें प्रकृति से जुड़े रहने के महत्व को समझाती है.

अलग-अलग लर्निंग जोन्स के साथ तैयार

यह नया ट्री हाउस छह अलग-अलग लर्निंग ज़ोन्स से मिलकर बना है, जिनका उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा, नवाचार और समस्या-समाधान की क्षमता को बढ़ाना है. इनमें किड्स मेकर स्पेस शामिल है, जहाँ बच्चे हाथों से प्रयोग कर कुछ नया बनाना सीखते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग एरिया छात्रों को तार्किक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि फ्री प्ले एरिया उन्हें बिना किसी बंधन के कल्पनाशील खेल खेलने की स्वतंत्रता देता है. इसके अलावा, परफॉर्मेंस कॉर्नर बच्चों को आत्मअभिव्यक्ति और कहानी सुनाने का मंच प्रदान करता है. पज़ल गेम थीम ज़ोन बच्चों को रोचक चुनौतियां हल करने का मौका देता है, और एक शांत लाइब्रेरी नुक पेड़ों के बीच बैठकर पढ़ने के लिए एक सुकून भरी जगह उपलब्ध कराता है.

उद्घाटन समारोह में नीता अंबानी ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि यह ट्री हाउस बच्चों के सपनों, खेल और खोज का स्थान है—एक ऐसी जगह जहाँ वे प्रकृति के बीच सीख सकें, बढ़ सकें और दुनिया को नए नज़रिए से देख सकें. उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए प्रकृति की उदारता के बारे में भी बात की—पेड़ जो जीवन देते हैं, नदियाँ जो सबको पोषित करती हैं और आकाश जो असीम संभावनाओं का प्रतीक है. उन्होंने छात्रों को पर्यावरण की कद्र करने, उसकी सुरक्षा करने और उससे जुड़े रहने की प्रेरणा दी. अंबानी ने कामना की कि बच्चे इस ट्री हाउस के बीच दोस्ती, खुशियाँ और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करेंगे—ऐसे मूल्य जिन्हें वे जीवनभर साथ रखेंगे.

अनुभव आधारित शिक्षा का प्रतीक

यह ट्री हाउस केवल एक खेल स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव-आधारित शिक्षा का एक प्रतीक है. स्कूल प्रशासन के अनुसार, यह संरचना छात्रों के भावनात्मक, रचनात्मक और बौद्धिक विकास को समर्थन देने के लिए अत्यंत सोच-समझकर बनाई गई है. यह नीता अंबानी की उस दीर्घकालिक शिक्षा-दृष्टि को प्रदर्शित करती है, जिसमें वे बच्चों के लिए ऐसे वातावरण तैयार करना चाहती हैं, जहाँ वे केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और आत्मविकास के स्तर पर भी समृद्ध हो सकें.

इस पहल के साथ, नीता अंबानी ने एक बार फिर यह दिखाया है कि बच्चों के समग्र विकास और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए उनके द्वारा बनाई गई शैक्षणिक जगहें कितनी अद्भुत, प्रेरणादायक और भविष्य-केंद्रित हैं.

Published at : 10 Dec 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
Nita Ambani Tree House
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement

वीडियोज

Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
एमएस धोनी शाकाहारी या मांसाहारी? पुराने रूममेट ने बताया; जानें माही को खाने में क्या है सबसे ज्यादा पसंद?
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
बॉलीवुड
Year Ender 2025: न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
न खान्स, न कपूर, ये है 2025 का सबसे बड़ा एक्टर, आमिर-सलमान, ऋतिक सब पीछे रह गए
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
यूटिलिटी
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget