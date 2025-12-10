बर्थडे पर नीता अंबानी की तरफ से गिफ्ट ‘ट्रि हाउस लर्निंग हब’ का NMAJS ने किया उद्घाटन

NMAJS Inaugurates Two-Storey Tree House Learning Hub: मुंबई में नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल (NMAJS) ने एक दो-स्तरीय ट्री हाउस का उद्घाटन किया, जिसे संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में NMAJS और धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS) के छात्रों के लिए समर्पित किया है. प्रकृति, रचनात्मकता और खोजबीन को केंद्र में रखते हुए तैयार किया गया यह ट्री हाउस छह विशेष शिक्षण व खेल क्षेत्रों से युक्त है—जिनमें बच्चों के लिए हैंड्स-ऑन गतिविधियों वाला ‘किड्स मेकर स्पेस’, समस्या-समाधान कौशल विकसित करने वाला ‘क्रिटिकल थिंकिंग एरिया’, बिना किसी संरचना के खेलने के लिए ‘फ्री प्ले एरिया’, अभिव्यक्ति व कहानी कहने के लिए ‘परफॉर्मेंस कॉर्नर’, दिमागी चुनौतियों वाला ‘पज़ल गेम ज़ोन’ और हरियाली के बीच शांतिपूर्ण पठन के लिए एक ‘लाइब्रेरी नुक’ शामिल है.

उद्घाटन के दौरान नीता अंबानी ने बच्चों को प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि यह ट्री हाउस बच्चों के सपनों, कल्पनाओं और खोज की यात्रा का स्थान बने. स्कूल प्रशासन के अनुसार यह पहल सिर्फ एक खेल क्षेत्र नहीं, बल्कि अनुभव-आधारित शिक्षा और समग्र विकास को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है, जो बच्चों को रचनात्मक, भावनात्मक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाते हुए उन्हें प्रकृति से जुड़े रहने के महत्व को समझाती है.

अलग-अलग लर्निंग जोन्स के साथ तैयार

यह नया ट्री हाउस छह अलग-अलग लर्निंग ज़ोन्स से मिलकर बना है, जिनका उद्देश्य बच्चों में जिज्ञासा, नवाचार और समस्या-समाधान की क्षमता को बढ़ाना है. इनमें किड्स मेकर स्पेस शामिल है, जहाँ बच्चे हाथों से प्रयोग कर कुछ नया बनाना सीखते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग एरिया छात्रों को तार्किक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि फ्री प्ले एरिया उन्हें बिना किसी बंधन के कल्पनाशील खेल खेलने की स्वतंत्रता देता है. इसके अलावा, परफॉर्मेंस कॉर्नर बच्चों को आत्मअभिव्यक्ति और कहानी सुनाने का मंच प्रदान करता है. पज़ल गेम थीम ज़ोन बच्चों को रोचक चुनौतियां हल करने का मौका देता है, और एक शांत लाइब्रेरी नुक पेड़ों के बीच बैठकर पढ़ने के लिए एक सुकून भरी जगह उपलब्ध कराता है.

उद्घाटन समारोह में नीता अंबानी ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि यह ट्री हाउस बच्चों के सपनों, खेल और खोज का स्थान है—एक ऐसी जगह जहाँ वे प्रकृति के बीच सीख सकें, बढ़ सकें और दुनिया को नए नज़रिए से देख सकें. उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए प्रकृति की उदारता के बारे में भी बात की—पेड़ जो जीवन देते हैं, नदियाँ जो सबको पोषित करती हैं और आकाश जो असीम संभावनाओं का प्रतीक है. उन्होंने छात्रों को पर्यावरण की कद्र करने, उसकी सुरक्षा करने और उससे जुड़े रहने की प्रेरणा दी. अंबानी ने कामना की कि बच्चे इस ट्री हाउस के बीच दोस्ती, खुशियाँ और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करेंगे—ऐसे मूल्य जिन्हें वे जीवनभर साथ रखेंगे.

अनुभव आधारित शिक्षा का प्रतीक

यह ट्री हाउस केवल एक खेल स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव-आधारित शिक्षा का एक प्रतीक है. स्कूल प्रशासन के अनुसार, यह संरचना छात्रों के भावनात्मक, रचनात्मक और बौद्धिक विकास को समर्थन देने के लिए अत्यंत सोच-समझकर बनाई गई है. यह नीता अंबानी की उस दीर्घकालिक शिक्षा-दृष्टि को प्रदर्शित करती है, जिसमें वे बच्चों के लिए ऐसे वातावरण तैयार करना चाहती हैं, जहाँ वे केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और आत्मविकास के स्तर पर भी समृद्ध हो सकें.

इस पहल के साथ, नीता अंबानी ने एक बार फिर यह दिखाया है कि बच्चों के समग्र विकास और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए उनके द्वारा बनाई गई शैक्षणिक जगहें कितनी अद्भुत, प्रेरणादायक और भविष्य-केंद्रित हैं.